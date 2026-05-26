Αμαλιάδα: Σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 21:50 απόψε, σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε εννέα χιλιόμετρα, βόρεια, βορειοδυτικά από την Εφύρα, του Δήμου Ήλιδας.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 14 χιλιομέτρων, βόρεια, βορειοανατολικά από την πόλη της Αμαλιάδας.