Άλυτα προβλήματα στον Δήμο Πλατανιά: Παράπονα – επισημάνσεις στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο

Στα διαχρονικά προβλήματα -που έχουν οξυνθεί όμως τα τελευταία χρόνια- στον οικισμό του Πλατανιά επικεντρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση έγιναν τοποθετήσεις από κατοίκους της περιοχής, ενώ απάντησαν όλοι οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος.

Αρχικά ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Γιάννης Μαναρώλης τόνισε πως «έχει ξεφύγει η κατάσταση στον Πλατανιά. Έχουμε 15 διαβάσεις δεν ξέρουμε ποιες είναι νόμιμες ή παράνομες, πρέπει να βαφτούν, να σημανθούν. Ταμπέλες σκουριασμένες, καλαθάκια το ίδιο, εικόνες ντροπής για το χωριό». Στάθηκε επίσης στην άθλια κατάσταση του οδικού δικτύου και τις αγροτικής οδοποιίας, στο κλείσιμο δρόμου από ιδιώτη προς την δεξαμενή , μίλησε για ελλιπή καθαρότητα ειδικά το πρωί, για ανεξέλεγκτη στάθμευση στο λιμανάκι, ενώ κατέληξε λέγοντας: «Κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυτό μας λένε οι επισκέπτες μας».

Έπειτα το λόγο πήρε ο κ. Κώστας Σταματάκης από τους “Ενεργούς Πολίτες” που έκανε λόγο για μια κατάσταση μέσα στον οικισμό του Πλατανιά «που έχει αρχίσει να γίνεται μη αναστρέψιμη.»Ειδικότερα επισήμανε την κακή κατάσταση των πεζοδρομίων και του οδικού δικτύου, ενώ έθιξε και το θέμα του δημοτικού φωτισμού και των διαβάσεων. Ζήτησε ενημέρωση για το έργο ανάπλασης στο “Γυρογιάλι” γιατί όπως είπε «χάθηκε το 1/3 της χρηματοδότησης» ενώ ρώτησε να μάθει τι κάνει ο Δήμος για το θέμα της διάβρωσης.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο ζήτημα ασφάλειας με την «ανεξέλεγκτη κίνηση δικύκλων και αυτοκινήτων, τις υπερβολικές ταχύτητες» αλλά «και τα φαινόμενα παράνομου παραεμπορίου στις παραλίες»

Ζήτησε επίσης να μάθει τους λόγους που δεν ολοκληρώνεται το έργο επέκτασης και αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού , έθιξε το θέμα της δημιουργίας πεζοπορικής διαδρομής στον ποταμό Ιάρδανο, του καταδυτικού πάρκου στα Θοδωρού, του Χάνδακα, της υπογειοποίησης καλωδίων και μετασχηματιστών κα. Ρώτησε τέλος ποιο είναι «το συνολικό ποσό των ανταποδοτικών τελών που εισπράχθηκε από τη Δημοτική Κοινότητα τα τελευταία πέντε χρόνια. Ποια έργα, παρεμβάσεις και υπηρεσίες χρηματοδοτήθηκαν από τα ποσά αυτά;».

Στο θέμα των διαβάσεων, μετά το ατύχημα της περασμένης Κυριακής, αναφέρθηκαν δύο ακόμα κάτοικοι που πήραν το λόγο.

«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΟΣ»

Για ένα “κοντράστ” στην καθημερινότητα του Δήμου Πλατανιά μεταξύ ορεινού όγκου και παραλιακής ζώνης μίλησε ο Δημήτρης Ανθούσης από τη “Λαϊκή Συσπείρωση”. Υπογράμμισε πως όλα τα τα θέματα που έβαλαν οι κάτοικοι τα θέτει πολύ συχνά ο ίδιος στο Δ.Σ. λαμβάνοντας μόνο υποσχέσεις.

«Ο Βασιλιάς είναι γυμνός» παρατήρησε , επιρρίπτοντας ξεκάθαρες ευθύνες στον κ. Μαλανδράκη για «μη αποτελεσματικότητα». Κατήγγειλε την μη ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και άφησε αιχμές για συμβούλους της πλειοψηφίας που δεν δίνουν το παρών στα συμβούλια όταν συζητούνται σοβαρά θέματα.

Και ο ανεξάρτητος δημ. σύμβουλος κ. Στέφανος Κοκολάκης μίλησε για μια σειρά εκκρεμότητες που παραμένουν στον Πλατανιά και για «σιωπή των αμνών» σε βάρος των δημοτών. Παρουσίασε τη σύμβαση καθαριότητας με τον ιδιώτη εργολάβο και αναρωτήθηκε τι από όλα όσα προβλέπονται υλοποιούνται. Σε θέματα καθαριότητας αναφέρθηκε ο κ. Γιάννης Κασελάκης που ευχήθηκε ο Δήμος να πετύχει τη βελτίωση της όχι μόνο στο παραλιακό μέτωπο αλλά και στην ενδοχώρα.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

«Για όλα τα θέματα που βάλατε έχουμε προγραμματισμό και σχεδιασμό» είπε ο κ. Μανώλης Μαλακωνάκης αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα της Δ.Ε. Πλατανιά. Ενημέρωσε πως το επόμενο διάστημα θα απομακρυνθούν τα κάγκελα από το δρόμο και πως για την καθαριότητα «δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε βάλει και δεύτερο συνεργείο το απόγευμα. Στον Πάνω Πλατανιά σε κάποια δρομάκια, σε ιδιωτικές αυλές που μας ζητούν να καθαρίζονται δεν θα το κάνουμε.» Ο ίδιος ανέφερε μια σειρά από παρεμβάσεις βελτιωτικές που έχουν γίνει στον οικισμό.

Για τις διαβάσεις δήλωσε πως τις έκαναν πριν χρόνια ορισμένοι καταστηματάρχες για ιδίον όφελος και πως οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές απαιτεί μια γραφειοκρατική διαδικασία τουλάχιστον 18 μηνών. Για τον ηλεκτροφωτισμό επεσήμανε πως χρειάζεται μια μεγάλη χρηματοδότηση με ενιαία μελέτη.

Συνέχισε από τη δημοτική αρχή ο Πέτρος Μαρινάκης που είπε πως οι επιχειρηματίες έχουν δίκιο, υπάρχουν πολλά προβλήματα καθώς ξεκίνησε λάθος η ανάπτυξη πριν χρόνια με πολλά προβλήματα στις υποδομές. Ο ίδιος εξέφρασε ανησυχίες για το «που πάει ο τουρισμός στην Κρήτη» και υποστήριξε πως ο δήμαρχος κάνει ότι μπορεί, υπάρχει σχεδιασμός, αλλά παράλληλα υψώνονται εμπόδια λόγω της νοοτροπίας πολλών πολιτών.

Ο Χάρης Μπομπολάκης δήλωσε την ανάγκη σύστασης “Οργανισμού Διαχείρισης – Προώθησης Τουρισμού” για τη διασύνδεση όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται με τον τομέα αυτό. Το ότι Δήμος, Δήμαρχος και αντιδημάρχοι κατηγορούνται για ζητήματα που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα μίλησε κ. Στέλιος Δημητρογιαννάκης

Ακολούθως ο Αρτέμης Κουτσαυτάκης δήλωσε πως η ανατέθηκε κυκλοφοριακή μελέτη σε συγκοινωνιολόγο και ότι γίνεται προσπάθεια να διορθωθούν τα ζητήματα με τις διαβάσεις, τις στάσεις κα.

Στην τοποθέτηση του ο δήμαρχος κ. Γ. Μαλανδράκης είπε πως ο Πλατανιάς στήθηκε τη δεκαετία του ΄80 δίχως κανένα πολεοδομικό σχεδιασμό. Ενημέρωσε για την πρόταση του Δήμου για παρακαμπτήριο οδό ειδικά όταν θα ξεκινήσει το έργο του ΒΟΑΚ και παρέθεσε μια σειρά από πεζοδρόμια που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Για το τραγικό ατύχημα της περασμένης εβδομάδας σχολίασε πως κάποιοι το εργαλειοποιούν και πως σήμερα υπάρχουν οι ίδιες διαβάσεις που η δημοτική του Αρχή βρήκε το 2011. Πρόσθεσε πως η κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονείται θα δώσει λύσεις στο θέμα των διαβάσεων και των στάσεων. Για τον φωτισμό σημείωσε πως έχει μπει κωδικός για τη συνολική του αντικατάσταση. Για την ανάπλαση στο “Γυρογιάλι” έδωσε στοιχεία για το σχεδιασμό που ακολουθήθηκε για την ανάπλαση του μνημείου, τα έργα στο νηπιαγωγείο και στο δημ. κατάστημα και πως το έργο έχει ολοκληρωθεί και θα εγκαινιαστεί σύντομα. Είπε πως ο Δήμος απελευθέρωσε δημόσιο χώρο στο λιμανάκι του Πλατανιά και δέχτηκε πόλεμο με δύο προσφυγές στο ΣτΕ για την οριοθέτηση της λιμενικής ζώνης. Για τον βιολογικό ενημέρωσε πως όντως υπάρχει καθυστέρηση λόγω της εταιρείας αλλά προχωράει και οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι λαμβάνει και τα λύματα ενός μεγάλου μέρους του Δήμου Χανίων (μέχρι τον Κλαδισό). Για την παραχώρηση του Χάνδακα είπε πως έχει γίνει πρόταση στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι έχει γίνει πρόταση για καταδυτικό πάρκο στα Θοδωρού στον ΕΟΤ, και μίλησε για δεκάδες συναντήσεις με την ΕΛΑΣ, την Τουριστική αστυνομία για θέματα ασφάλειας.

Τέλος για τη διάβρωση της παραλίας είπε πως υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες που κάνει η Περιφέρεια Κρήτης και τις οποίες ο Δήμος παρακολουθεί και είναι έτοιμος να συνδράμει.