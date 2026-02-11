Αλμυρίδα – υπόθεση εμπρησμού: Τι λένε συνήγοροι των κατηγορουμένων

Για “ερασιτέχνες” που έχουν μετανιώσει για την πράξη τους έκαναν λόγο συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων για τον εμπρησμό στην Αλμυρίδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του 24χρονου επεσήμανε πως ο εντολέας του έχει μετανιώσει για την πράξη του, «είναι νέο παιδί, που έχει οικονομικά προβλήματα δεν είναι ο σοβαρός κακοποιός όπως τον παρουσιάζουν. Αποδέχθηκε την ευθύνη που του αναλογεί…Ήταν τελείως ερασιτεχνικές οι ενέργειες του».

Υπογράμμισε επίσης πως ο εντολέας του δεν γνώριζε αυτόν που του ανέθεσε τον εμπρησμό.