Αλμυρίδα – Υπόθεση εμπρησμού: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι τρεις κατηγορούμενοι

Σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του εμπρησμού στην Αλμυρίδα.

Η διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προφυλάκιση τους ή όχι είχε ως αποτέλεσμα να αποφασιστεί η κατ’ οίκον κράτηση τους στα Χανιά έως ότου αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο εντός 3 με 5 ημερών.

Για “ερασιτέχνες” που έχουν μετανιώσει για την πράξη τους έκαναν λόγο συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων για τον εμπρησμό στην Αλμυρίδα.

Η απολογία τους ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης και ήταν πολύωρη.