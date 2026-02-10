Αλμυρίδα – Υπόθεση εμπρησμού: Νέα στοιχεία στο φως, την Τετάρτη οι απολογίες

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εμπρησμού σε επιχείρηση (αρχιτεκτονικό γραφείο) στην Αλμυρίδα ενώ οι τρεις κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτουργοί αναμένεται να απολογηθούν αύριο Τετάρτη στον ανακριτή Χανίων.

Πρόκειται για δύο νεαρούς από τη Θεσσαλονίκη, ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, 24 και 21 ετών και έναν 25χρονο ομογενή που ζει στα Χανιά.

Και οι τρεις φέρεται ότι ενήργησαν κατόπιν εντολής από 78χρονο Ρώσο αξιωματούχο, δήμαρχο και στέλεχος Υπουργείου, ο οποίος φέρεται ως ο ηθικός αυτουργός.

Οπως ήδη έχουν γράψει τα «Χανιώτικα νέα», ο 78χρονος φέρεται ότι έδωσε την εντολή για εμπρησμό προκειμένου να εκφοβίσει την 65χρονη πρώην συντροφό του, η οποία διατηρεί επιχείρηση δίπλα από την επιχείρηση που κάηκε, με σκοπό να του μεταβιβάσει την περιουσία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ασφάλεια προσπαθεί να βρει τη σύνδεση ανάμεσα στον 78χρονο ο οποίος φέρεται ότι έχει διαφύγει στη Ρωσία αλλά και τους τρεις νεαρούς.

Διερευνά τυχόν εμπλοκή των νεαρών στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά και την εμπλοκή και άλλων ατόμων στην ίδια υπόθεση.

Να σημειωθεί ότι με την υπόθεση ασχολείται αποκλειστικά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων (Ασφάλεια) Χανίων, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στη Θεσσαλονίκη όπου έθεσε σε παρακολούθηση τους δύο κατηγορούμενους τους οποίους συνέλαβαν το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Χανίων οι οποίοι, επίσης, μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, οι δύο νεαροί από τη Θεσσαλονίκη ήρθαν στα Χανιά δύο ημέρες πριν τον εμπρησμό και τους παρέλαβε ο 25χρονος Ρωσοπόντιος ενώ εξετάζεται σε ποιον ανήκει το όχημα με το οποίο μετέβησαν στην Αλμυρίδα,.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της “Καθημερινής”, η εμπλοκή των τριών στην υπόθεση προέκυψε κυρίως από την ανάλυση βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπου έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των δραστών σε όλα τα στάδια της δράσης τους. Κίνητρο του εμπρησμού φέρεται ότι ήταν ο χωρισμός του Ρώσου κρατικού αξιωματούχου με την επί 30 χρόνια σύντροφό του και οι μεταξύ τους οικονομικές διαφορές. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ο ένας από τους κατηγορουμένους ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση περιγράφοντας ως εξής όσα προηγήθηκαν του εμπρησμού: «Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 συναντηθήκαμε σε ένα πακιστανικό μαγαζί που έχει κινητά και πακιστανικές κάρτες και βρίσκεται απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης (…) Μας είπε απλώς ότι θα πάμε για κάποια δουλειά, να βάλουμε φωτιά σε ένα μαγαζί, αλλά αναλυτικά θα μας πούνε τηλεφωνικά όταν φτάσουμε στα Χανιά». Ο κατηγορούμενος περιέγραψε ότι μετά την ενέργειά τους πέταξαν τα ρούχα τους σε έναν γκρεμό, καθώς και ότι ο ίδιος εισέπραξε την επόμενη μέρα αμοιβή 350 ευρώ. Η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στοιχειοθετείται –σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.– από απειλητικά μηνύματα που ο 77χρονος έστελνε στην πρώην σύντροφό του, τόσο πριν από τον εμπρησμό απειλώντας την όσο και μετά απ’ αυτόν.

O φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι δήμαρχος ρωσικής πόλης, ενώ είναι και στέλεχος του ρωσικού υπουργείου Γεωργίας. Η επαφή του με τους ομογενείς κατηγορουμένους ως εμπρηστές έγινε μέσω επιχειρηματία στην Κρήτη, με ρίζες και αυτός σε χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.

Στον φάκελο της δικογραφίας έχει συμπεριληφθεί πλήθος φωτογραφιών από τις κινήσεις των κατηγορουμένων. Εχουν επίσης βρεθεί στα κινητά τους τηλέφωνα φωτογραφίες όπλων, λαθραίων καπνικών προϊόντων αλλά και μηνύματα που έχουν ανταλλάξει μέσω εφαρμογών κρυπτογραφημένης επικοινωνίας και αφορούν τον εμπρησμό του αρχιτεκτονικού γραφείου. Οι τρεις διωκόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί συνελήφθησαν σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Χανιά και Θεσσαλονίκη το πρωί του Σαββάτου. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο οποίος τους έδωσε προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 77χρονος ηθικός αυτουργός διαφεύγει στη Ρωσία.