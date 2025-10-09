menu
Άλμα Ζωής: Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης “Αυτό είναι το σημάδι σου” πραγματοποιείται με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής”.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στόχος της εκστρατείας είναι, μέσα από προβολή απλών στοιχείων που λειτουργούν ως σημάδια σε διάφορα σημεία σε όλη την Ελλάδα, να υπενθυμίσει σε κάθε άνθρωπο πως δεν χρειάζεται κανένα ιδιαίτερο σημάδι για να θυμηθεί τον προληπτικό έλεγχο μαστού, που σώζει ζωές. Όχημα της εκστρατείας είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά και σημάδια – έκπληξη σε διαφορετικές πόλεις της χώρας.

Η καμπάνια πραγματοποιείται μέσα από τα καθαρά έσοδα του συμβολικού αγώνα δρόμου & περιπάτου Greece Race for the Cure®, υπό την Αιγίδα των επιστημονικών εταιρειών: Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ), Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού (ΕΧΕΜ).

Δεδομένα για τον καρκίνο του μαστού
• 1 στις 8 γυναίκες θα νοσήσει με καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή στη ζωή της.
• 8.987 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού στη χώρα μας το 2022.
• Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πιο συχνά διαγνωσμένη μορφή καρκίνου και την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες στην Ευρώπη.
• Οι θάνατοι από καρκίνο του μαστού στην Ευρώπη έχουν μειωτική τάση χάρη στην έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και τις ολοένα αποτελεσματικότερες θεραπείες.
• Aν ο καρκίνος του μαστού εντοπιστεί εγκαίρως, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης μετά την πρώτη διάγνωση υπερβαίνει το 90%.

Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες:
Γνωρίζουμε πως αν ο καρκίνος του μαστού εντοπιστεί έγκαιρα, αν είναι δυνατόν πριν ακόμα γίνει ψηλαφητός ή δώσει συμπτώματα, μπορεί να έχει καλύτερη πρόγνωση και περισσότερες θεραπευτικές επιλογές, ενώ το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης μετά την πρώτη διάγνωση υπερβαίνει το 90%.

Ο προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού περιλαμβάνει κλινική εξέταση, υπέρηχο μαστού και μαστογραφία. Ανάλογα με την ηλικία μας, οι γενικές κατευθυντήριες ιατρικές οδηγίες ορίζουν:
• Κλινική εξέταση μαστού κάθε τρία χρόνια για γυναίκες από 20 ετών και άνω και ετησίως για γυναίκες από τα 40 και έπειτα
• Πρώτη μαστογραφία αναφοράς στην ηλικία 35-40 ετών
• Μαστογραφία κάθε χρόνο από τα 40 έτη και έπειτα

Ωστόσο, κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή. Ανεξάρτητα από την ηλικία μας, μπορούμε να απευθυνθούμε σε γιατρό εξειδικευμένο στην υγεία του μαστού ώστε να λάβουμε συμβουλές και να λύσουμε τυχόν απορίες, να εκτιμηθεί η ομάδα κινδύνου στην οποία μπορεί να ανήκουμε και να σχεδιαστεί το εξατομικευμένο πλάνο για τον προληπτικό μας έλεγχο»

