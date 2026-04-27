Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Άλμα σχεδόν 3% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκονται σε τέλμα και η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΑΠΕ, το αργό Μπρεντ σημείωσε άνοδο 3 δολαρίων, ή περίπου 2,9%, στα 108,36 δολάρια το βαρέλι στις 11:28 ώρα Ελλάδας, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και τρεις εβδομάδες. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 2,45 δολαρίων, ή 2,6% στα 96,85 δολάρια.

Το Μπρεντ και το WTI ενισχύθηκαν σχεδόν 17% και 13% αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας τα μεγαλύτερα κέρδη τους από την έναρξη του πολέμου. Οι ελπίδες για αναβίωση των ειρηνευτικών προσπαθειών περιορίστηκαν το σαββατοκύριακο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ εάν θέλει να διαπραγματευθεί για να τερματίσει τον πόλεμο.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

