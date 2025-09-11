Για δηµοσιεύµατα που βιάστηκαν να κρίνουν παράνοµες τις εργασίες της ΕΡΤ στο οικόπεδο γύρω από την κεραία στη Σούδα, µίλησε ο αντιδήµαρχος ∆όµησης κ. Ν. Χαζιράκης στο χθεσινό ∆.Σ.

Βέβαια όλα τα δηµοσιεύµατα, βασίζονταν στην απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Σούδας, στο οποίο η ∆ηµοτική Αρχή έχει την µεγάλη πλειοψηφία!

∆εν είδε ο αντιδήµαρχος ότι το τοπικό συµβούλιο και οι εκλεγµένοι µε την ίδια παράταξη που έχει εκλεγεί και αυτός είναι αυτοί που δηλώνουν την αγωνία τους για το κίνδυνο πληµµυρικών φαινοµένων από τις εργασίες;

Γιατί τα δηµοσιεύµατα είχαν πολύ συγκεκριµένες αναφορές και βασίζονταν στη σχετική απόφαση του τοπικού συµβουλίου…

Στην αναφορά του αντιδηµάρχου ταιριάζει “γάντι” η λαϊκή ρήση: «Άλλος είναι ο Θοδωρής και άλλος είναι που θωρείς…».