Άλλη μία διεθνής αθλητική οργάνωση στο Ηράκλειο

Άλλη μία μεγάλη αθλητική διοργάνωση πραγματοποιείται στο Ηράκλειο. Ο λόγος για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου που ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 21 Μαρτίου στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού «Δύο Αοράκια», με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου Michael Korn, η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου Μαρία Χαριτοπούλου και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου Βαγγέλης Συνολάκης επισκέφθηκαν σήμερα Τετάρτη τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης και ο οργανωτικός υποστηρικτής των αγώνων Άγγελος Βλατάκης.

Οι εκπρόσωποι των αγώνων ευχαρίστησαν θερμά την Περιφέρεια Κρήτης, τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, για την στήριξη διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ζίου Ζίτσου στην Κρήτη. Μάλιστα απένειμαν στον Περιφερειάρχη τιμητικές πλακέτες και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Michael Korn και η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαρία Χαριτοπούλου.

Από την μεριά του ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης ευχαριστώντας επεσήμανε, ότι, η Περιφέρεια διαχρονικά στηρίζει τον αθλητισμό στην Κρήτη παρακινώντας τους νέους ανθρώπους με υποδομές και αγώνες να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

Από την μεριά του ο Μιχάλης Βλατάκης επεσήμανε ότι σταθερά και οργανωμένα όλοι οι φορείς μαζί με την Περιφέρεια στηρίζουν με δράσεις μέσω και του αθλητισμού, το όραμα-στόχο για 12μηνο τουρισμό στο νησί μας.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι, περισσότεροι από 2.000 πρωταθλητές από 32 χώρες διεκδικούν τους τίτλους των πρωταθλητών Ευρώπης σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και όλα τα αγωνίσματα του αθλήματος.