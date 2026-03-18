Άλλη μία διεθνής αθλητική οργάνωση στο Ηράκλειο

Συντακτική Ομάδα
Άλλη μία μεγάλη αθλητική διοργάνωση πραγματοποιείται στο Ηράκλειο. Ο λόγος για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου που ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 21 Μαρτίου στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού «Δύο Αοράκια», με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  Ζίου Ζίτσου Michael Korn, η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Ζίου Ζίτσου Μαρία Χαριτοπούλου και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας  Ζίου Ζίτσου Βαγγέλης Συνολάκης επισκέφθηκαν σήμερα Τετάρτη τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης και ο οργανωτικός υποστηρικτής των αγώνων Άγγελος Βλατάκης.

Οι εκπρόσωποι των αγώνων ευχαρίστησαν θερμά την Περιφέρεια Κρήτης, τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, για την στήριξη διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ζίου Ζίτσου στην Κρήτη. Μάλιστα απένειμαν στον Περιφερειάρχη τιμητικές πλακέτες και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Michael Korn και η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαρία Χαριτοπούλου.

Από την μεριά του ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης ευχαριστώντας επεσήμανε, ότι, η Περιφέρεια διαχρονικά στηρίζει τον αθλητισμό στην Κρήτη παρακινώντας τους νέους ανθρώπους με υποδομές και αγώνες να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

Από την μεριά του ο Μιχάλης Βλατάκης επεσήμανε ότι σταθερά και οργανωμένα όλοι οι φορείς μαζί με την Περιφέρεια στηρίζουν με δράσεις μέσω και του αθλητισμού, το όραμα-στόχο για 12μηνο τουρισμό στο νησί μας.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι, περισσότεροι από 2.000 πρωταθλητές από 32 χώρες διεκδικούν τους τίτλους των πρωταθλητών Ευρώπης σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και όλα τα αγωνίσματα του αθλήματος.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

