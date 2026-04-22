Άλλη μια…διαβεβαίωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χανίων

Μια ακόμα…διαβεβαίωση ότι θα προχωρήσει η δημοπράτηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου δόθηκε από τη δημοτική αρχή στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων το μεσημέρι της Τετάρτης.

“Πριν από δύο χρόνια είχαμε τη διαβεβαίωση ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, εκπλήσσομαι” ανέφερε η κ. Σοφία Ελευθεριάδου- Παπαδάκη που έκανε τη σχετική ερώτηση για τη μεγάλη καθυστέρηση στο να προχωρήσει η ανάθεση και η εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Στο ότι “έχουν προκύψει τα θέματα με τα ΤΠΣ του “Ταμείου Ανάκαμψης” για αυτό καθυστερεί το δικό μας ΤΠΣ που χρηματοδοτείται από το “Πράσινο Ταμείο” απέδωσε τo “πάγωμα” του έργου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Ν. Χαζιράκης, που για άλλη μια φορά επανέλαβε πως έχουν ολοκληρωθεί τα “Τεύχη δημοπράτησης” και στο μέλλον θα γίνει γίνει ανάθεση των μελετών.

Αναφορικά με την υπόθεση της παράτασης της παραχώρησης του χώρου του αναψυκτηρίου (Καφέ Κήπος) για το οποίο ρώτησε η κ. Ζ. Γεωργούλα η απάντηση της δημοτικής αρχής ανέφερε πως η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για το Δεκέμβρη του 2026 .

Στις ανακοινώσεις του ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης σημείωσε πως θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας με 7 εκ. ευρώ η ανάπλαση του ανατολικού αναχώματος. Είπε επίσης πως την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα θα γίνει η ασφαλτόστρωση το τμήμα της Κισσάμου από το Πανελλήνιο μέχρι τη Μονή Γωνιάς.