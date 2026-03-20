Αλλάζουν ωράριο τα μαγαζιά στα Χανιά – Πως θα δουλέψουν το Πάσχα και το καλοκαίρι

Σε ισχύ τίθεται από τις 30 Μαρτίου το προτεινόμενο θερινό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα των Χανίων.

Όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα: 9:00-14:30

Τρίτη: 9:00 – 14:00 / 18:00 – 21:00

Τετάρτη 9:00 – 14:00

Πέμπτη: 9:00 – 14:00 / 18:00 – 21:00

Παρασκευή: 9:00 – 14:00 / 18:00 – 21:00

Σάββατο: 9:00-14:30

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Αναφορικά με το πασχαλινό ωράριο λειτουργείας, αυτό προτείνει ανοικτά μαγαζιά τηνς Κυριακή των Βαϊων (5 Απριλίου).

Αναλυτικά το προτεινόμενο Πασχαλινό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή των Βαϊων (5 Απριλίου) : 11:00-16:00

Μ. Δευτέρα: 09:00-14:00 & 18:00-21:00

Μ. Τρίτη: 09:00-14:00 & 18:00-21:00

Μ. Τετάρτη: 09:00-14:00 & 18:00-21:00

Μ. Πέμπτη: 09:00-20:00

Μ. Παρασκευή: 11:00-17:00

Μ. Σάββατο: 09:00-15:00

Κυριακή Πάσχα: Κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα: Κλειστά