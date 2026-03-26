Αλλάζουν όλα για τους λογιστές με τη νέα φορολογική και εργασιακή νομοθεσία – Επισημάνσεις σε σεμινάριο στα Χανιά

Σηµαντικές αλλαγές στην καθηµερινότητα της εργασίας των λογιστών φέρνει η νέα φορολογική και εργασιακή νοµοθεσία, αλλαγές για τις οποίες ενηµερώθηκαν οι φοροτεχνικοί των Χανίων σε σεµινάριο που οργάνωσε το Οικονοµικό Επιµελητήριο ∆υτ. Κρήτης το απόγευµα της Τρίτης.

ο σεµινάριο ξεκίνησε µε χαιρετισµό του προέδρου του Επιµελητηρίου κ. Π. Πετσετάκη που υπογράµµισε τη σηµασία της διαρκούς επιµόρφωσης των επαγγελµατιών του κλάδου, στην κατεύθυνση την οποία κινείται και το “Οικονοµικό Επιµελητήριο”.

Στη συνέχεια ο κ. Αντώνης Νασόπουλος λογιστής- φοροτεχνικός παρουσίασε τα στοιχεία της φορολογικής νοµοθεσίας που θα απασχολήσουν τον κλάδο ενόψει των φορολογικών δηλώσεων για το 2025. «Είναι 8 νόµοι που αλλάζουν τη φορολογία µας και οι δύο πιο σηµαντικοί είναι ο 5212/2025 και ο 5246/2025. Οι αλλαγές στη φορολογική νοµοθεσία κάνουν πιο σύνθετη τη δουλειά µας, θα χρειαστεί να έχουµε επιµόρφωση, να µελετήσουµε για να µπορέσουµε να υποβάλλουµε ορθά τις φορολογικές µας δηλώσεις» είπε ο κ. Νασόπουλος καλώντας τους φορολογούµενους πολίτες «να εµπιστευτούν το λογιστή τους και να µην κάνουν κινήσεις µόνοι τους. Ο λογιστής τους είναι ο µόνος που µπορεί να τους βοηθήσει.» Παράλληλα πρόσθεσε πως η νέα φορολογική νοµοθεσία δηµιούργησε «νέες υποχρεώσεις» για τους λογιστές αφού « πρέπει εµείς να ελέγξουµε µε παραπάνω κόστος και χρόνος που δεν αµείβεται για αυτό και οι συνάδελφοι έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ».

Για το “Εργάνη ΙΙ” µίλησε ο κ. Πέτρος Μοσχίδης λογιστής φοροτεχνικός και σύµβουλος επιχειρήσεων στα εργατικά θέµατα. «Αλλάζει το πλαίσιο µε την αναγγελία της πρόσληψης . Μπορούµε να κάνουµε τις αποδοχές µέσω του MyErgani και αυτοµατοποιηµένα και ηλεκτρονικά. Αυτό έχει βελτιώσει την ταχύτητα των υποβολών όµως θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί η εργατική νοµοθεσία είναι µεγάλη και σε αντιδικίες µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών προκαλούνται προβλήµατα. Εποµένως πρέπει να είµαστε τυπικοί και ουσιαστικοί και σε αυτά που υποβάλλουµε να έχουµε τα απαραίτητα έγγραφα » ανέφερε µεταξύ άλλων.