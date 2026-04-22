menu
13.9 C
Chania
Τετάρτη, 22 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Αλλάζει το timologio – Διαθέσιμη από σήμερα νέα αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα 22 Απριλίου, η νέα έκδοση 2.0.0 της εφαρμογής timologio, ενσωματώνοντας τις προβλέψεις των σχετικών αποφάσεων για τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης και την ηλεκτρονική τιμολόγηση (Α.1123/2024 – Β΄ φάση και Α.1129/2025).

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι κυριότερες αλλαγές και προσθήκες περιλαμβάνουν:

1. Επιλογή γλώσσας έκδοσης παραστατικών

* Παρέχεται πλέον δυνατότητα επιλογής γλώσσας για την έκδοση των παραστατικών, Ελληνικά ή Αγγλικά.

2. Παραστατικά Διακίνησης (Α.1123/2024 – Β΄ φάση)

Ενεργοποιούνται νέες λειτουργικότητες για την αρτιότερη παρακολούθηση των διακινήσεων. Συγκεκριμένα:

* Προσθήκη νέων τύπων Παραστατικών Διακίνησης 9.1, 9.2, 10.1, 10.2.

* Δυνατότητα Αντίστροφης Διακίνησης για τα παραστατικά τύπου 9.3.

* Διαχείριση απώλειας διασύνδεσης για τα παραστατικά τύπου 9.1, 9.2, 10.1, 10.2.

* Δυνατότητα ακύρωσης για τα παραστατικά τύπου 9.1 και 9.2.

* Προσθήκη ένδειξης «Υπό Ζύγιση» και καταχώρηση στοιχείων συσκευασίας.

* Υποστήριξη πολλαπλών συνδεόμενων ΜΑΡΚ.

* Καταχώρηση Σκοπού Διακίνησης σε επίπεδο γραμμής και Λοιπής Αιτίας Διακίνησης.

3. Αναζήτηση και Προβολή (Α.1129/2025)

Εισάγονται νέες λειτουργικότητες αναζήτησης και προβολής παραστατικών:

* Δυνατότητα αναζήτησης παραστατικών ως λήπτης.

* Εμφάνιση βασικών στοιχείων για το σύνολο των εκδιδόμενων παραστατικών, ανεξάρτητα από το αν εκδόθηκαν μέσω της εφαρμογής timologio.

* Δυνατότητα προβολής σύνοψης παραστατικού.

* Δυνατότητα λήψης παραστατικού σε μορφή PDF σε ηλεκτρονική τιμολόγηση (timologio – Πάροχος).

* Προσθήκη επιπλέον πληροφοριών, σε περίπτωση διακίνησης, σχετικά με:

– τρόπους πληρωμής,

– πολλαπλά συνδεόμενα ΜΑΡΚ,

– στοιχεία συσκευασίας.

* Προβολή επιπλέον πληροφοριών, σε επίπεδο γραμμής, ενδεικτικά:

– κωδικός TARIC,

– τέλη και λοιποί φόροι,

– ειδικός τύπος γραμμής,

– σχόλια γραμμής.

Η νέα έκδοση θα είναι διαθέσιμη μετά την αναβάθμιση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 (Ώρες: 7:30 – 9:30 π.μ.). Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η εφαρμογή δεν θα είναι διαθέσιμη.

Εντός των προσεχών ημερών, θα είναι διαθέσιμη νέα έκδοση της εφαρμογής για κινητές συσκευές myDATAapp με αντίστοιχες λειτουργικότητες για τη Β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

* Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

* Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > timologio

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum