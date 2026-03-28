Αλλάζει ο χάρτης των μεταφορών στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα

Συνολική πτώση 17,6% στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν από τα ελληνικά φορτηγά καταγράφεται από την ΕΛΣΤΑΤ για το γ’ τρίµηνο του 2025. Μια πιο διεισδυτική όµως ανάγνωση των στοιχείων δείχνει ότι ο χάρτης των οδικών µεταφορών αναδιαµορφώνεται ριζικά, καθώς παρατηρούνται αξιοσηµείωτες αποκλίσεις ανάλογα µε τον τύπο και τη συσκευασία του φορτίου.

Ορισµένες κατηγορίες αγαθών κατακρηµνίζονται, ενώ άλλες όχι µόνο αντιστέκονται, αλλά καταγράφουν µεγάλη άνοδο, διανύοντας µάλιστα πολύ µεγαλύτερες αποστάσεις.

ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ “XANONTAI”

Τη µεγαλύτερη µείωση από πλευράς όγκου (βάρους) υπέστησαν τα «Υγρά χύµα» (χωρίς µονάδα εµπορευµάτων), τα οποία κατέγραψαν τη µεγαλύτερη πτώση της τάξης του 33,9%, πέφτοντας από τους 6.590,9 χιλιάδες τόνους το 2024 στους 4.359,0 χιλιάδες τόνους το 2025. Αντίστοιχα ισχυρή ήταν και η πτώση στο µεταφορικό τους έργο (τονοχιλιόµετρα), το οποίο µειώθηκε κατά 32,7%.

Πτώση και για τα Εµπορευµατοκιβώτια (Containers), µε το βάρος που µεταφέρθηκε να µειώνεται κατά 32,5% (στους 2.735,5 χιλ. τόνους). Εδώ, ωστόσο, καταγράφεται ένα ενδιαφέρον στατιστικό: ενώ το βάρος µειώθηκε κατά το ένα τρίτο, το µεταφορικό τους έργο (τονοχιλιόµετρα) έµεινε σχεδόν αµετάβλητο, σηµειώνοντας οριακή πτώση µόλις 0,4%.

Βάσει του ορισµού της ΕΛΣΤΑΤ για τα τονοχιλιόµετρα, αυτό υποδηλώνει ότι τα λιγότερα εµπορευµατοκιβώτια που διακινήθηκαν, χρειάστηκε κατά µέσο όρο να διανύσουν πολύ µεγαλύτερες αποστάσεις.

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΕΣ

Οι δύο κατηγορίες που παραδοσιακά σηκώνουν το µεγαλύτερο βάρος των οδικών µεταφορών στη χώρα µας, κατέγραψαν επίσης σηµαντικές απώλειες, παρασύροντας το συνολικό πρόσηµο της αγοράς:

Τα «Στερεά χύµα» παραµένουν µε διαφορά η µεγαλύτερη κατηγορία (32.562,6 χιλ. τόνοι), ωστόσο το βάρος τους µειώθηκε κατά 18,9% και το µεταφορικό τους έργο κατά 17,4%.

Τα «Εµπορεύµατα σε παλέτες», η δεύτερη µεγαλύτερη κατηγορία (11.364,8 χιλ. τόνοι), σηµείωσαν πιο συγκρατηµένη πτώση 10,2% στο βάρος και 5,6% στα τονοχιλιόµετρα.

ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟ∆ΟΣ

Στον αντίποδα, υπάρχουν κατηγορίες που κινούνται µε εντυπωσιακά θετικούς ρυθµούς, αλλάζοντας τη σύνθεση του µεταφορικού έργου:

Η κατηγορία «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» σηµείωσε τη µεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο βάρους, καταγράφοντας άνοδο 36,3% (φτάνοντας τους 2.821,9 χιλ. τόνους). Παράλληλα, το µεταφορικό τους έργο αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 53,0%.

Το απόλυτο ρεκόρ των στατιστικών, ωστόσο, ανήκει στις «Κινητές, αυτοκινούµενες µονάδες». Παρότι το µεταφερόµενο βάρος τους σηµείωσε µια ικανοποιητική αύξηση 27,2%, το µεταφορικό τους έργο σε τονοχιλιόµετρα κυριολεκτικά εκτοξεύτηκε, καταγράφοντας τη µεγαλύτερη αύξηση όλων των κατηγοριών µε ποσοστό 219,2%.

Συµπερασµατικά, τα επίσηµα δεδοµένα δείχνουν ξεκάθαρα πως οι οδικές εµπορευµατικές µεταφορές βρίσκονται σε φάση ισχυρού µετασχηµατισµού. Ο συνολικός όγκος µειώνεται, αλλά τα χαρακτηριστικά των διαδροµών και το είδος των φορτίων που κυριαρχούν στους ελληνικούς δρόµους αλλάζουν µε ταχύτατους ρυθµούς.

Η ΕΙΚΟΝΑ

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Αναφορικά µε γεωγραφική κατανοµή, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδοµένα για την Κρήτη, η οποία στα επίσηµα στοιχεία εξετάζεται ενιαία µε τα νησιά του Αιγαίου, αποτελώντας µία από τις τέσσερις Μεγάλες Γεωγραφικές Περιοχές της χώρας.

Στη συγκεκριµένη νησιωτική ζώνη εντοπίζεται ένα αξιοσηµείωτο στατιστικό φαινόµενο. Από τη µία, ο όγκος των φορτίων µειώθηκε αισθητά: οι φορτώσεις υποχώρησαν κατά 13,8% (από 7.601,8 σε 6.555,5 χιλ. τόνους) και οι εκφορτώσεις κατά 13,6% (στους 6.700,4 χιλ. τόνους). Σήµερα, η περιοχή της Κρήτης και του Αιγαίου απορροφά το 12,1% των συνολικών φορτώσεων και το 12,4% των εκφορτώσεων σε όλη την επικράτεια.

Από την άλλη όµως, τα τονοχιλιόµετρα από και προς την περιοχή κατέγραψαν σηµαντική άνοδο. Συγκεκριµένα, το µεταφορικό έργο αυξήθηκε κατά 20,9% στις φορτώσεις (φτάνοντας τα 239.121,3 χιλ. τονοχιλιόµετρα) και κατά 27,9% στις εκφορτώσεις (αγγίζοντας τα 246.153,3 χιλ. τονοχιλιόµετρα).

Συµπερασµατικά, τα επίσηµα δεδοµένα δείχνουν ξεκάθαρα πως οι οδικές µεταφορές βρίσκονται σε φάση µετασχηµατισµού, µε τους όγκους να µειώνονται, αλλά τις γεωγραφικές αποστάσεις -ειδικά στον νησιωτικό χώρο- και συγκεκριµένους τύπους φορτίων να καταγράφουν σηµαντικές αυξήσεις.