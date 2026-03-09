menu
Αλλαγή στο τιμόνι της ΟΝΝΕΔ Ρεθύμνου – Νέος πρόεδρος ο Βαγγέλης Βέρνερ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου συνεδρίασε η αρμόδια για τις Εκλογές Ανάδειξης Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, εξετάζοντας τις υποβληθείσες υποψηφιότητες στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας.

Όπως ανακοινώθηκε στο Ρέθυμνο, αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Βέρνερ, ο οποίος διαδέχεται στην προεδρία της ΟΝΝΕΔ Ρεθύμνου τον Θάνο Σκαλουμπάκα.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «ο Βαγγέλης Βέρνερ έχει μεγαλώσει στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου. Ολοκλήρωσε τη σχολική του εκπαίδευση στο Ρέθυμνο και στη συνέχεια μετέβη στη Γερμανία για σπουδές, αρχικά στο Κίελο και έπειτα στο Αμβούργο.
Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (Universität Hamburg), ενώ η διπλωματική του εργασία εκπονήθηκε στο πεδίο του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Από το 2021 είναι εγγεγραμμένο μέλος της ΟΝΝΕΔ και συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα, διατυπώνοντας παράλληλα τις απόψεις του και στον δημόσιο διάλογο μέσω του Τύπου.
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του επέστρεψε στο Ρέθυμνο, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον νομικό κλάδο.
Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακήρυξης των νέων μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου της ΟΝΝΕΔ Ρεθύμνου, καθώς και των Τοπικών Οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ στο σύνολο των δήμων του νομού.»

