Αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση – Συνάντηση Λιβάνιου με Περιφερειάρχες

Συνάντηση εργασίας με τους Περιφερειάρχες της χώρας είχε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τον Νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Στη σύσκεψη συμμετείχε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν στο επίκεντρο οι θεσμικές αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών για τη λειτουργία των ΟΤΑ, με την Αυτοδιοίκηση να ζητά μεγαλύτερη και ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης, υπό την θεσμική του ιδιότητα στην ΕΝΠΕ αλλά και ως Περιφερειάρχης Κρήτης, συμμετείχε στον διάλογο για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου, τονίζοντας την ανάγκη για ένα ισχυρό αυτοδιοικητικό μοντέλο που θα ανταποκρίνεται αμεσότερα στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.