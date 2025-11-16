menu
19.8 C
Chania
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Αλκαράθ vs Σίνερ στο τελικό των ATP Finals

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Για έκτη και τελευταία φορά στην εφετινή χρονιά, ο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ και ο… πλησιέστερος αντίπαλός του, Γιάννικ Σίνερ (Νο 2), θ’ αναμετρηθούν σήμερα (σ.σ. 18:00 τοπική ώρα) σε ακόμη έναν τελικό, δεκδικώντας το τρόπαιο των ATP Finals, στο Τορίνο.

Το ATP Finals του 2025 θα έχει τον ονειρεμένο τελικό μεταξύ των δύο παικτών που κυριάρχησαν στην χρονιά, έχοντας μοιραστεί τους τέσσερις τίτλους Grand Slam (Australian Open και Wimbledon για τον Σίνερ, French Open και US Open για τον Αλκαράθ), καθώς και τους τελευταίους οκτώ μεγάλους τίτλους. Μεγάλο φαβορί στους αντίστοιχους ημιτελικούς τους, ο Αλκαράζ και ο Σίνερ, νίκησαν με δυσκολία τους δύο φιναλίστ-έκπληξη, τον Καναδό Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ (Νο 8) και τον Αυστραλό, Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο 7).

Ο Αλκαράθ έχασε μόλις έξι games από τον αντίπαλό του (6-2, 6-4), ένα περισσότερο από τα επτά που έχασε ο Σίνερ εναντίον του Ντε Μινόρ (7-5, 6-2).

Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο «Καρλίτος», ο οποίος αποκλείσθηκε στην φάση των ομίλων πέρυσι, μπορεί να διεκδικήσει τον απόλυτο τίτλο του «μάστερ».

Τα στατιστικά του Σίνερ, καθώς προετοιμάζεται να συμμετάσχει στον τρίτο συνεχόμενο τελικό του ATP Finals, είναι πράγματι συγκλονιστικά. Ο κάτοχος του τίτλου νίκησε για 13η φορά σε ισάριθμες αναμετρήσεις τον Ντε Μινόρ, επιτυγχάνοντας την 30ή συνεχόμενη νίκη σε κλειστά σκληρά γήπεδα (σ.σ. στην επιφάνεια που προτιμά) και σημειώνοντας το πέμπτο μεγαλύτερο σερί νικών στην Ιστορία.

Επίσης, σημείωσε την ένατη συνεχόμενη νίκη του σε αγώνα ATP Finals, όπου δεν έχει χάσει σετ από την ήττα του στον τελικό του 2023 εναντίον του Σέρβου, Νόβακ Τζόκοβιτς. «Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας», δήλωσε, παρά το προφανές, όπως έκανε μετά από κάθε αγώνα του αυτή την εβδομάδα στο Τορίνο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ολοκληρώνω τη σεζόν μου με έναν τελικό, μετά από μια απίστευτη χρονιά για εμένα. Είναι το είδος του αγώνα που αγαπώ. Μου επιτρέπει να δω πού πραγματικά βρίσκομαι», σχολίασε ο Σίνερ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum