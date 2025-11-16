Αλκαράθ vs Σίνερ στο τελικό των ATP Finals

Για έκτη και τελευταία φορά στην εφετινή χρονιά, ο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ και ο… πλησιέστερος αντίπαλός του, Γιάννικ Σίνερ (Νο 2), θ’ αναμετρηθούν σήμερα (σ.σ. 18:00 τοπική ώρα) σε ακόμη έναν τελικό, δεκδικώντας το τρόπαιο των ATP Finals, στο Τορίνο.

Το ATP Finals του 2025 θα έχει τον ονειρεμένο τελικό μεταξύ των δύο παικτών που κυριάρχησαν στην χρονιά, έχοντας μοιραστεί τους τέσσερις τίτλους Grand Slam (Australian Open και Wimbledon για τον Σίνερ, French Open και US Open για τον Αλκαράθ), καθώς και τους τελευταίους οκτώ μεγάλους τίτλους. Μεγάλο φαβορί στους αντίστοιχους ημιτελικούς τους, ο Αλκαράζ και ο Σίνερ, νίκησαν με δυσκολία τους δύο φιναλίστ-έκπληξη, τον Καναδό Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ (Νο 8) και τον Αυστραλό, Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο 7).

Ο Αλκαράθ έχασε μόλις έξι games από τον αντίπαλό του (6-2, 6-4), ένα περισσότερο από τα επτά που έχασε ο Σίνερ εναντίον του Ντε Μινόρ (7-5, 6-2).

Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο «Καρλίτος», ο οποίος αποκλείσθηκε στην φάση των ομίλων πέρυσι, μπορεί να διεκδικήσει τον απόλυτο τίτλο του «μάστερ».

Τα στατιστικά του Σίνερ, καθώς προετοιμάζεται να συμμετάσχει στον τρίτο συνεχόμενο τελικό του ATP Finals, είναι πράγματι συγκλονιστικά. Ο κάτοχος του τίτλου νίκησε για 13η φορά σε ισάριθμες αναμετρήσεις τον Ντε Μινόρ, επιτυγχάνοντας την 30ή συνεχόμενη νίκη σε κλειστά σκληρά γήπεδα (σ.σ. στην επιφάνεια που προτιμά) και σημειώνοντας το πέμπτο μεγαλύτερο σερί νικών στην Ιστορία.

Επίσης, σημείωσε την ένατη συνεχόμενη νίκη του σε αγώνα ATP Finals, όπου δεν έχει χάσει σετ από την ήττα του στον τελικό του 2023 εναντίον του Σέρβου, Νόβακ Τζόκοβιτς. «Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας», δήλωσε, παρά το προφανές, όπως έκανε μετά από κάθε αγώνα του αυτή την εβδομάδα στο Τορίνο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ολοκληρώνω τη σεζόν μου με έναν τελικό, μετά από μια απίστευτη χρονιά για εμένα. Είναι το είδος του αγώνα που αγαπώ. Μου επιτρέπει να δω πού πραγματικά βρίσκομαι», σχολίασε ο Σίνερ.