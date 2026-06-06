Αληθοκτονία

Ένα στοιχείο που έχει µεταβληθεί ριζικά στις µέρες µας είναι ο τρόπος άσκησης της προπαγάνδας. Ο ρόλος της, όπως έχουµε ξαναπεί, δεν είναι να µετακινήσει από το σηµείο Α στο σηµείο Β, αλλά να κάνει αυτούς που βρίσκονται στο κάθε σηµείο να χωθούν ακόµα πιο βαθιά στις εµµονές, προκαταλήψεις και ιδεοληψίες τους.

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή εµφανίζονται νέες µορφές χειραγώγησης της πληροφορίας, οι οποίες περιγράφονται µε όρους όπως slopaganda ή infoganda, δηλαδή η µαζική παραγωγή χαµηλής ποιότητας ή παραπλανητικού περιεχοµένου µε σκοπό τη διαµόρφωση αντιλήψεων και στάσεων. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται µε αυτό που αρκετοί ερευνητές αποκαλούν «πόλεµο κατά της αλήθειας». Μάλιστα, ο ερευνητής Jones (2025) εισάγει τον νεολογισµό alethocide (από την ελληνική λέξη «ἀλήθεια» και το λατινικό caedere, που σηµαίνει «σκοτώνω»), για να περιγράψει τη συστηµατική καταστροφή της αλήθειας µέσω της παραπληροφόρησης, της προπαγάνδας και της κατασκευής εναλλακτικών πραγµατικοτήτων. Στόχος στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι απλώς η απόκρυψη γεγονότων, αλλά η δηµιουργία ανταγωνιστικών αφηγήσεων που καθιστούν αδύνατη τη διάκριση µεταξύ αλήθειας και ψεύδους.

Και θα θυµηθούµε πάλι την Arendt που στο δοκίµιό της «Truth and Politics» που πρωτοδηµοσιεύθηκε το 1967 στο περιοδικό New Yorker είχε ήδη επισηµάνει ότι η αλήθεια στην πολιτική είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς οι πολιτικοί ψευδολόγοι δεν επιδιώκουν απλώς να αποκρύψουν την πραγµατικότητα, αλλά να µετασχηµατίσουν τον κόσµο ώστε να ταιριάζει µε τις αφηγήσεις τους (Arendt, 1967/1993). Όπως παρατήρησε στην ανάλυσή της για τις κυβερνήσεις του Lyndon B. Johnson και του Richard Nixon, οι πολιτικές ηγεσίες συχνά εγκλωβίζονται στις ίδιες τις κατασκευές τους, καταλήγοντας να πιστεύουν τα σενάρια που οι ίδιες παράγουν. Μήπως δεν ισχύει κάτι τέτοιο σήµερα;