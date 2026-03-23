Αλήθειες και ψέματα στο διαδίκτυο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

«Ουδέτεροι, σε εισαγωγικά, αλγόριθμοι, δεν υπάρχουν! Υπάρχουν αλγόριθμοι που αναπαράγουν την κυρίαρχη ιδεολογία» αυτό τονίσθηκε μεταξύ άλλων στην παρουσίαση του βιβλίου “Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ” του δημοσιογράφου Άρη Χατζηστεφάνου που παρουσιάστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο “Δ. Βλησίδης” από τις εκδόσεις “Τόπος”.

1 από 3

Για 40 λεπτά ο δημοσιογράφος μίλησε για την δουλειά του, στην οποία ξεδιπλώνονται όλες οι σύγχρονες αλλά και παραδοσιακές μορφές προπαγάνδας στο διαδίκτυο.

Μεταξύ άλλων ο συγγραφέας τόνισε πως « η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση είναι πλέον εγγεγραμμένες στο DNA των αλγορίθμων και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως με αυτά που ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή τα λεγόμενα γλωσσικά μοντέλα» και πρόσθεσε πως αυτά τα μοντέλα « δεν έχουν προγραμματιστεί και δεν έχουν φτιαχτεί με βασικό γνώμονα να πουν την αλήθεια. Καταχρηστικά τα αποτελούμε τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν υπάρχει κανένα στοιχείο νοημοσύνης. »

Στη συνέχεια εξήγησε πως λειτουργούν οι διάφορες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης τονίζοντας πως ουσιαστικά ανατρέχουν σε τεράστιες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας στατιστικά μοντέλα. «Κάνει μαγικά πράγματα η Τ.Ν. , τη χρησιμοποιώ για τεχνικά θέματα στη δουλειά μου, αλλά δεν είναι νοημοσύνη» σημείωσε ο κ. Χατζηστεφάνου που ανέλυσε με παραδείγματα τρεις βασικούς τρόπους με τους οποίους η παραπληροφόρηση μπαίνει στις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνέχεια παρατήρησε πως «το 90% των ερωτήσεων που έχουμε κάνει στο διαδίκτυο τα τελευταία 20 χρόνια απαντήθηκαν από μια εταιρεία την Google. Δεν έχουν υπάρξει ξανά στην ανθρώπινη ιστορία τέτοια μονοπώλια. Και αυτό ενοχλεί και το ίδιο κατεστημένο, που θέλει να το σπάσει. Αλλά όπως δεν θέλεις 20 διαφορετικές εταιρείες εταιρείες ύδρευσης, να σκάψουν 20 φορές μπροστά στο σπίτι σου, να φέρουν 20 σωλήνες , σε διαφορετικές 20 βρύσες , αλλά ένα δίκτυο από μια εταιρεία που να σου φέρνει ποιοτικό νερό έτσι θέλουμε μια ή δύο πλατφόρμες με ένα δίκτυο, ένα “μεγάλο σωλήνα” να μας φέρνει πληροφορίες. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να αλλάξεις το ιδιοκτησιακό καθεστώς, να το κοινωνικοποιήσεις. Δεν μπορείς να το κρατικοποιήσεις, σήμερα είναι κατά κάποιο τρόπο κρατικοποιημένο γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των πλατφορμών έχει έδρα τις ΗΠΑ . Θέλουμε ένα κοινωνικοποιημένο σύστημα που να ελέγχεται από μια ανεξάρτητη αρχή, ένα διακρατικό οργανισμό».

Τη συζήτηση άνοιξε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων Χρήστος Μπέλμπας, ενώ ακολούθησαν περισσότερες από 15 ερωτήσεις και τοποθετήσεις από το κοινό.