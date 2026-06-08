Αλέξης Πατέλης από τα Χανιά: «Η Ελλάδα κατάφερε να σταθεί στα πόδια της»

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«Εθνική επιτυχία», «η Ελλάδα κατάφερε να σταθεί στα πόδια της», «από παράδειγμα προς αποφυγή η χώρα έγινε παράδειγμα προς μίμηση».

Αυτά μεταξύ άλλων ακούστηκαν κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην οικονομικού συμβούλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξη Πατέλη, το απόγευμα της Δευτέρας στο καφέ “Κήπος”.

Στο “Η Μεγάλη Επιστροφή” ο συγγραφέας διηγείται με απλά λόγια όλα όσα έζησε τα τελευταία χρόνια από μια κρίσιμη θέση για τη χώρα.

«Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους, προσπάθησα να το γράψω όσο πιο απλά γίνεται, δεν απαιτεί οικονομικές γνώσεις, και διηγείται μια εθνική επιτυχία. Πως η χώρα μας την οποία την είχαν ξεγραμμένη πολλοί στο εξωτερικό κατάφερε να σταθεί πάλι στα πόδια της και να κοιτάει το μέλλον με αισιοδοξία. Φανταστείτε πριν από 10 χρόνια αν σας έλεγα ότι πρόεδρος του Eurogroup είναι Έλληνας, είναι μια εθνική επιτυχία, η χώρα μας μπορεί» δήλωσε ο κ. Πατέλης.

Σε ερώτηση των “Χ.ν.” για το ότι «το κομμάτι αυτό της Εθνικής επιτυχίας δεν το απολαμβάνει ο κόσμος της εργασίας, παραμένουμε η χώρα με πολύ μικρές απολάβες» απάντησε πως «η ανεργία που είναι η μεγαλύτερη μάστιγα από όλες, έχει πέσει σε χαμηλό σχεδόν πριν από την κρίση. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν δουλειά και τα πράγματα προχωρούν. Το βασικό μήνυμα του βιβλίου είναι πως η Ελλάδα μπορεί με σχέδιο να πάει μπροστά», ενώ συνέχισε παρατηρώντας πως «η χώρα μας έμεινε πίσω κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όσο εμείς είχαμε τα μνημόνια και την κρίση οι άλλες χώρες πήγαιναν μπροστά και αυτό το κενό πρέπει να το καλύψουμε, να προσπαθήσουμε για τη σύγκλιση με την Ευρώπη ».

«Είναι το πρώτο αισιόδοξο βιβλίο γιατί δείχνει ακριβώς πως βγήκαμε από την κρίση και πως αντιμετωπίστηκαν μεγάλα προβλήματα όπως η πανδημία, ο Α. Πατέλης έζησε από πολύ κοντά στην προσπάθεια οικονομικής ανάταξης της χώρας και έγραψε ένα βιβλίο που έχει ένα μεγάλο προσόν. Μπορούν να το διαβάσουν και να το καταλάβουν όλοι οι μη οικονομολόγοι» υπογράμμισε η βουλευτής κ. Ντόρα Μπακογιάννη.

Στην παρουσίαση η κ. Μπακογιάννη μίλησε για ένα ιδιωτικό προσωπικό ημερολόγιο του συγγραφέα με «ελκυστικό τρόπο γραφής» και επικεντρώθηκε στα 3 μαθήματα που μπορεί να λάβει ο αναγνώστης: 1. Ότι είναι απαραίτητο το μείγμα πολιτικών και τεχνοκρατών σε μια κυβέρνηση 2. Ο ηγέτης να είναι και πολιτικός και τεχνοκράτης τονίζοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αυτά τα χαρακτηριστικά «μπορεί να στέκεται και στον Ομαλό και στο Κογκρέσο και να μην φαίνεται παράταιρος». 3. Ότι η Ελλάδα το 2015 σε ένα ιδανικό παγκόσμιο περιβάλλον ακολούθησε πολιτικές χάος και από το 2019 με το παγκόσμιο περιβάλλον να κινείται στο χάος ακολούθησε συνετές πολιτικές.

«Είναι προφανές πως ο συγγραφέας είναι απόλυτα ειλικρινής σε αυτά που γράφει, οπωσδήποτε θα πρέπει να το διαβάσουν οι αναγνώστες ακόμα και για να το αμφισβητήσουν. Να ορθώσουν τα δικά τους επιχειρήματα απέναντι στο θαύμα που παρουσιάζει ο Α. Πατέλης» είπε συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης που στην παρουσίαση υπέβαλλε μια σειρά από ερωτήσεις στον συγγραφέα. Τέλος ο βουλευτής Α. Μαρκογιαννάκης μίλησε για αξιοπιστία που κέρδισε η χώρα από το 2019 μέχρι και σήμερα.