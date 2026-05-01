Αλέξανδρος Παναγούλης: Μια ανάγνωση στο σήμερα με το βλέμμα στο χθες

Αν περπατήσεις σήμερα σε μια σχολική αυλή και ρωτήσεις έναν 16 χρονο «Ποιος ήταν ο Αλέξανδρος Παναγούλης;», το πιθανότερο είναι να εισπράξεις ένα βλέμμα γεμάτο ευγενική άγνοια. Για τη γενιά του TikTok και της τεχνητής νοημοσύνης, ο Παναγούλης είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ένα όνομα σε μια πινακίδα οδού ή ένας σταθμός του Μετρό.

Κι όμως, ο Παναγούλης ήταν η punk εκδοχή της ελληνικής αντίστασης πολύ πριν ανακαλυφθεί ο όρος.

Σε μια εποχή που η «σύνεση» ήταν ο κανόνας, ο Παναγούλης επέλεξε την απόλυτη παραφωνία. Δεν ήταν ο θεωρητικός της επανάστασης που έγραφε μανιφέστα από την ασφάλεια ενός καφέ στο Παρίσι. Ήταν εκείνος που έσκαβε λαγούμια στη Βάρκιζα.

Για τον σημερινό έφηβο, η δράση του φαντάζει εξωπραγματική γιατί κάνοντας τις προσωπικές του υπερβάσεις έγινε κατά πρώτον λιποτάκτης για λόγους συνείδησης, επίδοξος τυραννοκτόνος και τέλος μελλοθάνατος που αρνήθηκε να ζητήσει χάρη από τους δημίους του.

«Δεν θέλω τη ζωή σας. Θέλω την ελευθερία μου», έλεγε στους στρατοδίκες, κοιτάζοντάς τους στα μάτια. Αυτή η φράση σήμερα θα ήταν το απόλυτο viral status, όχι ως κενό σύνθημα, αλλά ως στάση ζωής.

Ο Παναγούλης δεν έγραφε ποίηση για να τον υμνήσουν οι φιλόλογοι. Έγραφε γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να παραμείνει άνθρωπος μέσα στο κελί-τάφο στο Μπογιατί. Όταν του έπαιρναν το στυλό και το χαρτί, έγραφε με το αίμα του στους τοίχους.

Η ΜΠΟΓΙΑ

Ζωντάνεψα τους τοίχους,

φωνή τους έδωσα

πιο φιλική να γίνουν συντροφιά.

Κι οι δεσμοφύλακες ζητούσαν να μάθουνε

που βρήκα τη μπογιά.

Οι τοίχοι του κελιού

το μυστικό το κράτησαν

κι οι μισθοφόροι ψάξανε παντού∙

όμως μπογιά δε βρήκαν.

Γιατί στιγμή δε σκέφτηκαν

στις φλέβες μου να ψάξουν.

Τα ποιήματά του δεν είναι λυρικά· είναι γρατσουνιές στο μέταλλο. Είναι η απόδειξη ότι η ελευθερία δεν είναι μια νομική έννοια, αλλά μια εσωτερική κατάσταση που κανένας δεσμοφύλακας δεν μπορεί να κατασχέσει.

Τον γνωρίζει ο 16 χρονος του 2026;

Ας είμαστε ειλικρινείς: Όχι. Η νέα γενιά γνωρίζει τους «ήρωες» των social media, αλλά ο Παναγούλης είναι ένας «δύσκολος» ήρωας. Δεν χωράει σε κομματικά καλούπια, δεν εξαργύρωσε τους αγώνες του με βολικές καρέκλες (αντίθετα, κυνηγήθηκε και στη Δημοκρατία) και πέθανε μόνος, παλεύοντας με τα «αρχεία» που κανείς δεν ήθελε να ανοίξουν.

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

Κέρδιζα μια ζωή

Ένα εισιτήριο για το θάνατο

Και ταξιδεύω ακόμη

Κάποιες στιγμές

νόμισα πως έφτανα

στου ταξιδιού το τέλος.

Μα έκανα λάθος.

Εκπλήξεις ήταν μόνο

της διαδρομής.

Γιατί ένας 16χρονος πρέπει να τον ξέρει;

Όχι για να μάθει ημερομηνίες ιστορίας, αλλά για να καταλάβει τι σημαίνει να μην είσαι μάζα. Ο Παναγούλης είναι το πρότυπο του ανθρώπου που δεν περιμένει την «κατάλληλη στιγμή» για να αντιδράσει. Η ζωή του διδάσκει ότι η αλήθεια έχει κόστος – και μερικές φορές το κόστος αυτό είναι ένα Fiat 124 καρφωμένο σε ένα υπόγειο στη Βουλιαγμένης.

Αν ο Παναγούλης ζούσε σήμερα, μάλλον θα ήταν ο πιο ενοχλητικός χρήστης του διαδικτύου. Θα αποκάλυπτε σκάνδαλα, θα χλεύαζε τους δήθεν επαναστάτες και θα έγραφε στίχους για την «ψηφιακή μας φυλακή».

ΝΑ ΤΟ ΠΟΤΙΣΕΙΣ

Μη κλαις για μένα

ας ξέρεις πως πεθαίνω

να με βοηθήσεις δε μπορείς

Μα δες εκείνο το λουλούδι

για κείνο που μαραίνεται σου λέω.

Να το ποτίσεις.

Ίσως, τελικά, η νέα γενιά να μην τον γνωρίζει επειδή ο Παναγούλης παραμένει επικίνδυνα επίκαιρος. Γιατί αν τον γνωρίσεις πραγματικά, δεν μπορείς πια να παραμείνεις θεατής.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Τα δάκρυα που στα μάτια μας

θα δείτε ν’ αναβρύζουν,

ποτέ μην τα πιστέψετε

απελπισίας σημάδια.

Υπόσχεση είναι μοναχά,

γι’ αγώνα υπόσχεση.

* Ο Μίλτος Κλωνιζάκης είναι γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, δημοτικός σύμβουλος εκλεγμένος με την παράταση «Λαϊκή Συσπείρωση Χανίων».