Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, 2026
Συνεργασίες

Αλαλούµ µε τους δασµούς του Τραµπ

Γιώργος Μαρκατάτος
Η αµερικάνικη δικαιοσύνη απέρριψε τους δασµούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραµπ (1) στις 20 Φεβρουαρίου 2026.


Ηαπόφαση εξαλείφει τους δασµούς 10% που επέβαλε ο Τραµπ σχεδόν σε κάθε χώρα του κόσµου, καθώς και συγκεκριµένους, υψηλότερους δασµούς σε ορισµένους από τους κορυφαίους εµπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως ο Καναδάς, το Μεξικό, η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Στο σηµείωµά µας αυτό θα δούµε τι ακριβώς σηµαίνουν για την Ελλάδα οι δασµοί που επεβλήθησαν στην ΕΕ.

Η απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου των ΗΠΑ εξετάζει ένα και µόνο κεντρικό ερώτηµα: Επιτρέπει ο νόµος IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) στον Πρόεδρο να επιβάλλει δασµούς; Το Ανώτατο ∆ικαστήριο απαντά όχι.
Κρίθηκε παράνοµο (µε βάση το σκεπτικό της απόφασης) ότι ο Πρόεδρος Τραµπ, λίγο µετά την ανάληψη καθηκόντων, επικαλέστηκε δύο «εθνικές έκτακτες ανάγκες» και ενεργοποίησε την IEEPA για να επιβάλει δασµούς:
1. «λαθρεµπόριο ναρκωτικών» δασµοί: 25% στα περισσότερα καναδικά, µεξικανικά εισαγόµενα και 10% στα περισσότερα κινεζικά προϊόντα.
2. «εµπορικό έλλειµµα, ανταποδοτικοί δασµοί»: ένας γενικός δασµός τουλάχιστον 10% σε όλες τις εισαγωγές από όλους τους εµπορικούς εταίρους, µε υψηλότερους συντελεστές για δεκάδες χώρες.
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο αναπτύσσει ένα σκεπτικό που απορρίπτει αυτή την ανάγνωση επιβολής δασµών. Αυτό σηµαίνει ότι οι δασµοί αυτοί δεν έχουν νόµιµη βάση. Αυτό αφορά άµεσα την ΕΕ στον βαθµό που τα ευρωπαϊκά προϊόντα υπήχθησαν σε αυτούς τους δασµούς.
Πρακτικά για την ΕΕ (και τους εξαγωγείς/εισαγωγείς ΕΕ-ΗΠΑ) σηµαίνει συνήθως:
• Νοµική αποδυνάµωση και άρση των συγκεκριµένων δασµών στο µέτρο που στηρίζονταν αποκλειστικά στην IEEPA (όχι κατ’ ανάγκη όλων των αµερικανικών δασµών γενικά).
• Αβεβαιότητα για επιστροφές δισεκατοµµυρίων και «µπερδεµένη» διαδικασία εφαρµογής.
• Μετατόπιση εργαλείων: η απόφαση δεν «καταργεί» συνολικά την προεδρική εµπορική πολιτική· απλώς λέει ότι η IEEPA δεν είναι το κατάλληλο νοµικό όχηµα για δασµούς. Άρα, αν οι ΗΠΑ επιδιώξουν νέους δασµούς κατά ΕΕ, θα χρειαστούν σαφέστερη νοµοθετική βάση ή ρητή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο.

Οι ειδικοί προτείνουν τέσσερα άµεσα βήµατα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-µέλη:
1. Νοµικός και τελωνειακός χαρτογραφικός έλεγχος των προϊόντων που επιβαρύνθηκαν από το καθεστώς «IEEPA» ανά κλάδο/κράτος-µέλος, ώστε να προετοιµαστούν για διαπραγµατεύσεις.
2. ∆ιαβούλευση µε ΗΠΑ για το πότε σταµατούν οι εισπράξεις, ποια µεταβατικά µέτρα ισχύουν, και ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για επιστροφές.
3. Σενάρια υποκατάστασης νοµικής βάσης από ΗΠΑ: η απόφαση ωθεί την αµερικανική πλευρά να ψάξει άλλα, εργαλεία. Η ΕΕ να προετοιµαστεί για στοχευµένες κινήσεις και να «θωρακίσει» γραµµές διαπραγµάτευσης.
4. Οι εξαγωγείς/εισαγωγείς ΕΕ-ΗΠΑ θα πρέπει να προετοιµαστούν για:
i. Ταυτοποίηση: έλεγχο σε παραστατικά, τελωνειακές διασαφήσεις εάν ο δασµός ήταν «IEEPA». ∆ιαφύλαξη δικαιωµάτων: να τηρούνται προθεσµίες όπου απαιτείται, και να συγκεντρωθούν αποδεικτικά καταβολής δασµών.
ii. Συµβάσεις και τιµολόγηση: να αναθεωρηθούν ρήτρες και προσωρινά τιµολόγια µέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.
iii. Εφοδιαστική αλυσίδα: επανεκτίµηση των αποθεµάτων και των υπό µεταφορά ποσοτήτων, καθώς ενδέχεται να αλλάξουν άµεσα οι τελικές τιµές εισόδου στις ΗΠΑ.
iv. Στενή παρακολούθηση για ό,τι αποφασίζεται και αφορά σειρά θεµάτων όπως δηµοσιονοµικό κόστος επιστροφών, ή πιθανή αναδιάταξη διαπραγµάτευσης ΕΕ-ΗΠΑ
Η Κοµισιόν ανακοίνωσε στις 22 Φεβρουαρίου 2026 ουσιαστικό πέρασµα από το νοµικό στο πολιτικό επίπεδο σχετικά µε το τι σκοπεύει να κάνει η Ουάσιγκτον µετά την απόφαση του δικαστηρίου. Ταυτόχρονα «κλειδώνει» την επιχειρηµατολογία της πάνω σε ένα υφιστάµενο πλαίσιο συµφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ υποστηρίζοντας ωµά ότι η συµφωνία είναι συµφωνία και δεν µπορεί να ανατραπεί µονοµερώς µε αιφνιδιαστικές αλλαγές δασµών. Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφεται έντονη δυσφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που καθυστερεί στην υιοθέτηση της νέας εµπορικής συµφωνίας.
Για την Ελλάδα, το ζήτηµα δεν είναι θεωρητικό.
Οι ελληνικές εξαγωγές προς ΗΠΑ το 2024 αποτιµώνται περίπου στα $2,61 δισ.
Παράλληλα, ελληνικές αναλύσεις δείχνουν ότι η διάρθρωση είναι σχετικά συγκεντρωµένη σε λίγους τοµείς, µε κορµό:
Πετρελαιοειδή/επεξεργασµένα καύσιµα
Αγροδιατροφικός τοµέας
Ηλεκτρονικά/εξοπλισµός
Στον αγροδιατροφικό τοµέα, τα στοιχεία που έχουν δηµοσιευθεί σε ελληνικό Τύπο/αναλύσεις δείχνουν ότι οι δασµοί µπορεί να έχουν άνιση επίδραση: προϊόντα όπως η φέτα (και ορισµένα άλλα) εµφάνισαν άνοδο το 2024 αλλά στη συνέχεια καταγράφηκαν σηµαντικές πιέσεις σε επόµενες περιόδους, ενώ καταγράφονται µεταβολές και σε κατηγορίες όπως καλλυντικά/ακτινίδια. Στην ουσία φαίνεται ότι η Ελλάδα επηρεάζεται διπλά: (α) ως µέρος του συνολικού ευρωπαϊκού εξαγωγικού καλαθιού προς ΗΠΑ και (β) µέσω ευαίσθητων προϊόντων (ΠΟΠ, ποιότητα, τιµή) όπου µια οριζόντια δασµολόγηση µετατρέπεται σε απώλεια µεριδίου αγοράς.
Βλέπουµε ότι η Κοµισιόν, ζητώντας «πλήρη σαφήνεια», στην πράξη προστατεύει και τις ελληνικές επιχειρήσεις από το κόστος της αβεβαιότητας. Η πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αναβολή ψηφοφορίας δείχνει ότι το θέµα δεν είναι «τεχνικό», αλλά ακουµπά την αξιοπιστία των κανόνων στο διατλαντικό εµπόριο.
Η εµπειρία µας δείχνει ότι οι ΗΠΑ ευθυγραµµίζονται µε το πλαίσιο συµφωνίας/ορίων και περιορίζουν τους δασµούς (σενάριο αποκλιµάκωσης). Αυτό δεν αποκλείει το σενάριο µετατόπισης της µεθόδου δασµολόγησης, όπου η Ουάσιγκτον θα αναζητήσει άλλες νοµικές βάσεις για στοχευµένα µέτρα.
Να τονίσουµε ότι προς το παρόν και όπως µεταδίδει το Reuters η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) θα απενεργοποιήσει τους σχετικούς τελωνειακούς κωδικούς και θα σταµατήσει να εισπράττει τους δασµούς που συνδέονται µε τις «IEEPA» από 24 Φεβρουαρίου.
Το θέµα δεν εξαντλείται µε το παρόν σηµείωµα, αλλά σίγουρα θα έχει και συνέχεια…

1https://www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/24-1287_4gcj.pdf

 

