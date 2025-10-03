Αλ. Σδούκου στα “Χ.ν.”: Πολιτικές εξελίξεις και ενεργειακά θέματα της Κρήτης

Με επίκεντρο τα κρίσιµα ενεργειακά ζητήµατα της Κρήτης -από τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια του νησιού µέχρι τις έντονες αντιδράσεις για τους πυλώνες στα Λευκά Όρη- η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας ∆ηµοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου µιλά στα «Χανιώτικα νέα» και στέλνει σαφές µήνυµα: «Καµία αξιοποίηση κοιτασµάτων δεν θα γίνει χωρίς αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, ενώ για τη διασύνδεση θα υπάρξει διάλογος και βελτιώσεις».

Παράλληλα, αναλύει τα οφέλη των µέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ∆ΕΘ, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα δουν άµεσα κέρδος στο εισόδηµά τους, σχολιάζει το κλίµα σκανδαλολογίας και υπογραµµίζεί ότι η Νέα ∆ηµοκρατία αντιπαραθέτει έργο και πολιτική σταθερότητα απέναντι στην τοξικότητα της αντιπολίτευσης.

Όσο για τα σενάρια πρόωρων εκλογών, τα απορρίπτει κατηγορηµατικά, επιµένοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και ότι η Νέα ∆ηµοκρατία θα κριθεί συνολικά στο τέλος της τετραετίας.

• Λίγες εβδοµάδες µετά την παρουσία του πρωθυπουργού στη ∆.Ε.Θ., πώς αποτιµάτε την απήχηση που είχαν στην κοινωνία οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού;

Λίγες βδοµάδες µετά την παρουσία του πρωθυπουργού στη ∆ΕΘ, είναι σαφές ότι τα µέτρα που ανακοινώθηκαν δεν θα µπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς την ισχυρή πορεία της ελληνικής οικονοµίας τα τελευταία χρόνια. Η υψηλή ανάπτυξη, η σηµαντική µείωση της ανεργίας και η πρόοδος στον περιορισµό της φοροδιαφυγής µάς δίνουν τον δηµοσιονοµικό χώρο για µόνιµες παρεµβάσεις.

Πρόκειται για παρεµβάσεις στοχευµένες, εκεί όπου υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη: στους νέους, στις οικογένειες, στα νησιά και στην περιφέρεια. Έρχονται µάλιστα ως συνέχεια προηγούµενων µέτρων, όπως οι ρυθµίσεις του Απριλίου για ενοικιαστές και συνταξιούχους. Ειδικά για τους συνταξιούχους, υλοποιούµε µια εµβληµατική δέσµευση: την οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που τόσα χρόνια τους επιβάρυνε εισοδηµατικά. Και το κάνουµε εντός της κυβερνητικής µας θητείας, όπως ακριβώς είχαµε υποσχεθεί.

Οι πολίτες ήδη αποτιµούν θετικά αυτές τις πρωτοβουλίες, όµως η πραγµατική απήχηση θα φανεί τους επόµενους µήνες, καθώς τα µέτρα θα εφαρµόζονται. Για παράδειγµα, ένας µισθωτός µε εισόδηµα 1.200 ευρώ θα δει καθαρό όφελος σχεδόν 200 ευρώ τον χρόνο από τις φοροελαφρύνσεις. Ένας εργαζόµενος µε ετήσιο εισόδηµα 20.000 ευρώ θα κερδίσει πάνω από 400 ευρώ. Μια τετραµελής οικογένεια θα έχει επιπλέον όφελος περίπου 500 ευρώ τον χρόνο από τις αλλαγές στο αφορολόγητο. Στα µικρά νησιά, µε τη µείωση του ΦΠΑ, και στους µικρούς οικισµούς, µε τον ΕΝΦΙΑ στο µισό, οι πολίτες θα δουν άµεσα σηµαντική διαφορά στο πορτοφόλι τους.

Η συνολική αποτίµηση θα γίνει µε την πάροδο του χρόνου, αλλά δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι πολίτες θα αναγνωρίσουν το θετικό αποτύπωµα αυτών των παρεµβάσεων. Η Νέα ∆ηµοκρατία και η κυβέρνηση θα συνεχίσουν µε συνέπεια να εργάζονται, ώστε βήµα-βήµα να κάνουµε τη ζωή των πολιτών καλύτερη, πιο δίκαιη και µε περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Και βεβαίως, η οριστική κρίση για το έργο µας θα γίνει το 2027, στην κάλπη.

• Τους τελευταίους µήνες πάντως, κάθε οικονοµική, πολιτική ή κοινωνική παρέµβαση της κυβέρνησης, φαίνεται να “χάνεται” στον δηµόσιο διάλογο όπου κυριαρχεί µονίµως µια σκανδαλολογία. Πότε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πότε οι υποθέσεις που συνδέονται µε τα Τέµπη. Πώς µπορεί να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών ώστε οι πολιτικές παρεµβάσεις να γίνονται αντικείµενο ουσιαστικής συζήτησης;

Κύριε Περάκη, χαίροµαι πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί ακουµπά σε ένα κρίσιµο ζήτηµα του δηµόσιου διαλόγου. Συχνά σπαταλάµε υπερβολικό χρόνο στην παραπολιτική και στο κουτσοµπολιό -ποιος είπε τι, ποιος θα φτιάξει κόµµα- και χάνουµε την ουσία. Κι αυτή δεν είναι άλλη από τα πραγµατικά προβλήµατα των πολιτών και τις µεγάλες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η χώρα µας.

Για παράδειγµα, στα Τέµπη δεν γίνεται να µιλάµε επί µήνες για θεωρίες συνωµοσίας, αλλά να µην εστιάζουµε στο πώς θα αποτραπούν τέτοια δυστυχήµατα στο µέλλον. Και εκεί έχουν ήδη γίνει βήµατα: προχωρά η εγκατάσταση του ψηφιακού συστήµατος τηλεδιοίκησης και σηµατοδότησης σε όλο το δίκτυο, ώστε να υπάρχει συνεχής έλεγχος της κυκλοφορίας. Μπαίνουν σε λειτουργία τα νέα συστήµατα ETCS για την αυτόµατη πέδηση των τρένων σε περίπτωση λάθους. Έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι συντήρησης και γίνεται νέα εκπαίδευση προσωπικού. Αυτές είναι παρεµβάσεις που βελτιώνουν έµπρακτα την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.

Οι πολίτες θα αρχίσουν να εµπιστεύονται περισσότερο το κράτος όταν το βλέπουν να λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά: να µαθαίνει από τα λάθη του, να προχωρά σε αλλαγές που θωρακίζουν την ασφάλεια, να µη διστάζει να αντιµετωπίζει υποθέσεις κακοδιαχείρισης όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξάρτητα από το ποιοι εµπλέκονται.

Η εµπιστοσύνη όµως δεν αποκαθίσταται µε λόγια· αποκαθίσταται µόνο όταν οι πολίτες βλέπουν έργο που αλλάζει τη ζωή τους. Όταν, για παράδειγµα, µε το πρόγραµµα «Προλαµβάνω» µπορούν να κάνουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις που σώζουν ζωές. Όταν µε το πρόγραµµα «Σπίτι µου» χιλιάδες νέοι αποκτούν τη δυνατότητα να µείνουν σε δικό τους σπίτι µε πολύ χαµηλή δόση στεγαστικού δανείου. Όταν µε τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr γλυτώνουν ταλαιπωρία και ουρές. Αυτά είναι έργα που ο κόσµος βλέπει και νιώθει.

Ας είµαστε ειλικρινείς: η τοξικότητα και η σκανδαλολογία είναι στρατηγική επιλογή της αντιπολίτευσης, γιατί στερείται σοβαρού, εφαρµόσιµου προγράµµατος. Όποτε η συζήτηση γίνεται ψύχραιµα και µετρήσιµα, αποτυγχάνουν να παρουσιάσουν εναλλακτική πρόταση -όπως φάνηκε και από τις εξαγγελίες τους στη ∆ΕΘ, που έµοιαζαν µε ευχολόγιο. Για αυτό καταφεύγουν στην πόλωση. Όµως οι πολίτες το αντιλαµβάνονται και επιζητούν νηφαλιότητα, λύσεις και προοπτική. Αυτή την κατεύθυνση υπηρετούµε ως Ν∆ µε συνέπεια.

• Σε ένα τέτοιο πλαίσιο δηµόσιας συζήτησης, δεν λείπουν οι διεργασίες για δηµιουργία νέων κοµµάτων τόσo στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Ν.∆. αλλά και οι “µεταγραφές” όπως του κ. Λοβέρδου. Μπροστά σε µια πιθανή αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη, µπορεί να δροµολογηθούν εξελίξεις για πρόωρες εκλογές;

Ξέρετε, ο πολιτικός χάρτης µπορεί να αναδιατάσσεται, υπάρχει όµως και µία σταθερά: η πρωτιά εδώ και πολλά χρόνια της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό που χρειάζεται σήµερα η χώρα, σε ένα ολοένα και πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον, δεν είναι πρόωρες εκλογές αλλά πολιτική σταθερότητα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και σαφές τετραετές σχέδιο και στο τέλος αυτής της διαδροµής θα κριθούµε συνολικά για όσα έχουµε καταφέρει.

Άλλωστε, µε αφορµή τα 51α γενέθλια της Νέας ∆ηµοκρατίας αναδεικνύεται ξανά ο ιστορικός της ρόλος: πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, διασφαλίζοντας τη δηµοκρατία, την ευρωπαϊκή πορεία και την πρόοδο της χώρας. Και σήµερα συνεχίζει να είναι η δύναµη της ευθύνης και της σταθερότητας, το κόµµα που µπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο αύριο για όλους τους Έλληνες.

Όσο για τις µεταγραφές, αυτές δεν µας ενοχλούν· αντιθέτως, δείχνουν ότι άνθρωποι από άλλους πολιτικούς χώρους αναγνωρίζουν και υιοθετούν τις αξίες και τις αρχές της Νέας ∆ηµοκρατίας. Η παράταξή µας ήταν πάντα µεγάλη και ανοιχτή, έτοιµη να ενώσει και να δώσει προοπτική στη χώρα.

• Περνώντας σε τοπικό επίπεδο και δεδοµένης της προσωπικής εµπειρίας σας στον τοµέα της ενέργειας, είχαµε και τις εξελίξεις στον τοµέα των υδρογονανθράκων. Μεγάλες οι προσδοκίες της κυβέρνησης, αλλά το ερώτηµα είναι τι όφελος θα έχει η Κρήτη από µια ενδεχόµενη αξιοποίηση των κοιτασµάτων της και πως θα διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος.

Καταρχάς να βάλουµε λίγο τα πράγµατα στη σωστή τους διάσταση γιατί αρχίζουµε να πιστεύουµε ότι έχουµε ήδη γίνει «σεΐχηδες». Αυτή τη στιγµή αυτό που έχουµε είναι µια διαδικασία ερευνών, που εξελίσσεται στα ελληνικά θαλάσσια τεµάχια νότια και δυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ανάλογα µε την εξέλιξη αυτών των ερευνών και µε τις επενδυτικές αποφάσεις πιστεύουµε ότι θα είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τι υπάρχει σε λίγα χρόνια.

Τώρα είµαστε συγκρατηµένα αισιόδοξοι για δύο κυρίως λόγους. Επειδή ήδη έχουν ανακαλυφθεί στην Αν. Μεσόγειο κοιτάσµατα αερίου σε περιοχές µε παρόµοια γεωλογικά χαρακτηριστικά µε τις δικές µας και επειδή η παρουσία και η διάθεση να επενδύσουν εκατοντάδες εκατοµµύρια δολάρια για τις έρευνες, εταιρίες κολοσσοί όπως η Exxon Mobil και η Chevron, είναι µια καλή ένδειξη ότι κάτι βλέπουν.

Αν τώρα τελικά ανακαλυφθούν εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα θα είναι ασφαλώς µια πολύ σηµαντική εξέλιξη για τη χώρα, αλλά και για την ενεργειακή αυτονοµία της Ευρώπης συνολικά. Το κράτος θα έχει στη διάθεση του σηµαντικούς επιπλέον πόρους, ενώ και η τοπική οικονοµία και η κοινωνία θα ωφεληθούν. Όχι µόνο από την αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας και τις νέες θέσεις εργασίας αλλά και από τα ανταποδοτικά που πάντα υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις.

΄Όπως και να ‘χει θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η εκµετάλλευση των όποιων κοιτασµάτων θα γίνει υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Η κυβέρνησή µας άλλωστε κάνει συνεχώς σηµαντικά βήµατα για την προστασία του περιβάλλοντος µε πιο πρόσφατο την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η Νότια Κρήτη είναι µία περιοχή µοναδικής φυσικής οµορφιάς µε φηµισµένα διεθνώς τοπία και οικισµούς και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα που θα τα βάζει και σε κίνδυνο.

• Εξίσου µεγάλες αντιδράσεις έχουµε στα Χανιά και για το συνοδό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, τους πυλώνες υψηλής τάσης στα Λευκά Όρη. Περιοχές ενταγµένες στα «απάτητα βουνά», περιοχές που κουβαλούν και τη βαριά παρακαταθήκη του αείµνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος στα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε επισηµάνει την ανάγκη προστασίας τους. Έχει ζητηθεί µάλιστα η προσωπική παρέµβαση του πρωθυπουργού για να εφαρµόσει ο Α∆ΜΗΕ εναλλακτικές λύσεις όπως η υποθαλάσσια οδός. Τι να περιµένει η τοπική κοινωνία;

Κατανοώ πλήρως την ευαισθησία των Χανιωτών για τα Λευκά Όρη και τις περιοχές υψηλής προστασίας. Η κυβέρνηση και ο Α∆ΜΗΕ έχουν ξεκαθαρίσει ότι η νέα γραµµή Χανιά-∆αµάστα είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει µε ασφάλεια και πληρότητα η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, θωρακίζοντας το νησί από διακοπές ρεύµατος και µειώνοντας το ενεργειακό κόστος για τους πολίτες. Το σχέδιο, όπως έχει παρουσιαστεί από τον Α∆ΜΗΕ και στις τοπικές αρχές παρουσιάστηκε επισήµως στη Βουλή, προβλέπει υπογειοποίηση στο ευαίσθητο τµήµα κοντά στον υποσταθµό Χανίων και εναέρια όδευση όπου είναι τεχνικά και περιβαλλοντικά ενδεδειγµένο, καθώς η γενικευµένη υπογειοποίηση -πέρα από τις τεχνικές δυσκολίες- θα συνεπαγόταν µεγάλες καθυστερήσεις και πολύ υψηλό κόστος για τους καταναλωτές.

Αυτό δεν σηµαίνει ότι αγνοούµε τις τοπικές ανησυχίες. ∆εσµευόµαστε για διαφανή διάλογο, για µικροβελτιώσεις όδευσης όπου είναι τεχνικά εφικτό, αυστηρή τήρηση περιβαλλοντικών όρων, πρόσθετες δικλείδες πυρασφάλειας και συνεχή παρακολούθηση της όχλησης. Στόχος µας είναι µια λύση που συνδυάζει την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης µε τον ύψιστο σεβασµό στο µοναδικό φυσικό κεφάλαιο των Λευκών Ορέων.

• Ολοκληρώνοντας, συµπληρώνετε ήδη πέντε µήνες στη θέση της εκπροσώπου Τύπου της Ν.∆., ένα πόστο ιδιαίτερα κρίσιµο, καθώς µέσω των ΜΜΕ καλείστε να αναδείξετε το κυβερνητικό έργο σε µια περίοδο έντονης κρίσης αξιοπιστίας του Τύπου αλλά και της έρευνας του Ινστιτούτου Reuters που φέρνει τον Περιφερειακό Τύπο πρώτο σε εµπιστοσύνη από τους Έλληνες. Ένας Περιφερειακός Τύπος όµως, που νοιώθει αδικηµένος, µε κυβερνητικές δεσµεύσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί στον τοµέα της φορολογίας και της εφαρµογής ψηφισµένων από τη Βουλή µέτρων. Τι µένει για να γίνουν αυτές οι δεσµεύσεις πράξεις;

Ξέρετε κατάγοµαι από αγροτική περιοχή από τα Γρεβενά και ξέρω από πρώτο χέρι τη σηµασία των περιφερειακών µέσων για τις τοπικές κοινωνίες. Εκεί βρίσκεις ειδήσεις που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού και ενισχύουν της αίσθηση του ανήκειν και τους δεσµούς ανάµεσα στους κατοίκους της περιφέρειας.

Ο Περιφερειακός Τύπος λοιπόν, αποτελεί θεµέλιο της δηµοκρατικής ενηµέρωσης, γι’ αυτό και η κυβέρνηση αντιµετωπίζει µε σοβαρότητα τα αιτήµατά του. Είναι αλήθεια ότι η υλοποίηση ορισµένων δεσµεύσεων, ιδίως στο πεδίο της φορολογίας και της εφαρµογής ψηφισµένων ρυθµίσεων, δεν προχώρησε µε τον ρυθµό που θα θέλαµε. Αυτό όµως δεν σηµαίνει εγκατάλειψη. Αντίθετα κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί ότι η κυβέρνηση έχει στηρίξει τα περιφερειακά µέσα οικονοµικά ενώ πρόσφατα παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο και το σχέδιο για της άδειες λειτουργίας των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθµών, που βάζει τάξη στο χώρο.

Στόχος µας είναι να αρθούν οι στρεβλώσεις που αδικούν τα περιφερειακά µέσα και να διαµορφωθεί ένα σταθερό και βιώσιµο πλαίσιο λειτουργίας. Ο πρωθυπουργός έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή να στηριχθεί ο Περιφερειακός Τύπος µε έµπρακτο τρόπο, γιατί χωρίς φωνή στην περιφέρεια δεν υπάρχει ισορροπηµένη δηµόσια συζήτηση.