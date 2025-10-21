menu
Αλ. Μαρκογιαννάκης: Σημαντική η αναβάθμιση των δικαστικών υποδομών στα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης παραβρέθηκε σήμερα στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου κτηριακού προγράμματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις περιφερειακές του υποδομές, στην οποία ήταν παρών και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων κ. Πραματευτάκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στο πλαίσιο της συνολικότερης παρέμβασης για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τα Χανιά.
Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Μπουγάς περιλαμβάνονται δύο σημαντικά έργα για τα Χανιά. Το πρώτο είναι η επισκευή και συντήρηση του κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης όπου στεγάζονται και τα Δικαστήρια. Πρόκειται για ένα έργο που θα ξεκινήσει άμεσα και έχει συνολικό προϋπολογισμό 6.856.790 ευρώ. Το δεύτερο έργο αφορά στη λειτουργική αναβάθμιση του κτιρίου της Περιφερειακής Έδρας Βάμου, με συνολικό προϋπολογισμό 372.000 ευρώ.
Ο κ. Μαρκογιαννάκης μετά την παρουσίαση του προγράμματος τόνισε ότι πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες εν εξελίξει παρεμβάσεις τις κυβέρνησης στις κτηριακές υποδομές της Δικαιοσύνης η οποία θα αφήσει πολύτιμη κληρονομιά για πολλές δεκαετίες. ειδικότερα για τα έργα στα Χανιά ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης επισήμανε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά τις υποδομές της Δικαιοσύνης στα Χανιά και θα προσφέρουν ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον για εργαζόμενους και πολίτες, σε μια περιοχή η οποία εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα επαρκούς στέγασης των δικαστικών υπηρεσιών.»

