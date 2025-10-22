Αλ. Μαρκογιαννάκης: Επίλυση ζητημάτων προσωπικού σε αεροδρόμιο Χανίων

Στην επίλυση των θεμάτων που θα προέκυπταν για το εργασιακό καθεστώς του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού της ΥΠΑ στο αεροδρόμιο Χανίων με τη μετατροπή της σε ΝΠΔΔ στάθηκε ο βουλευτής Χανίων στην ομιλία του στη Βουλή για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οπως αναφέρει αναλυτικότερα η σχετική ανακοίνωση, «ο κ. Μαρκογιαννάκης ευχαρίστησε τον αρμόδιο υπουργό για την επίλυση των ζητημάτων και τόνισε ότι η μετατροπή της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου συνιστά μια μεγάλη τομή για τις αεροπορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. “Για μια χώρα της οποίας η οικονομία κινείται με την υποδοχή κάθε χρόνο δεκάδων εκατομμυρίων ξένων επισκεπτών, η μέριμνα για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των φορέων που παρέχουν το αεροπορικό έργο είναι προτεραιότητα για το κράτος» επισήμανε ο βουλευτής Χανίων για να συμπληρώσει: «Με τη μετατροπή της σε ΝΠΔΔ η ΥΠΑ αναβαθμίζεται, αποκτά οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια και ευθυγραμμίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα”.

Τέλος, αναφερόμενος στην τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ο κ. Μαρκογιαννάκης υποστήριξε: “Το μνημείο έχει ως σκοπό να ενώνει όχι να χωρίζει τους Έλληνες. Και για να γίνει αυτό πρέπει να μένει έξω από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις του παρόντος. Αυτό κάνει και η κυβέρνηση με αυτή την τροπολογία. Βγάζει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έξω από το κάδρο της αντιπαράθεσης, ακριβώς για να συνεχίσει να παίζει τον ρόλο του ως χώρος μνήμης των μεγάλων αγώνων των Ελλήνων και σύμβολο της ενότητας του λαού μας”».