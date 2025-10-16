Αλ. Καλοκαιρινός: «Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο έγινε για όλους» (video)

Με μηνύματα αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και της ΔΕΠΑΝΑΛ, συνοδεύτηκε η τοποθέτηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος της περιόδου 2025 – 2026.

Οπως αναφέρει κι η σχετική ανακοίνωση, «ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι “το Πολιτιστικό έγινε για όλους και απευθύνεται σε όλους”, τόνισε ότι αποτελεί επιτυχία η διεύρυνση του κοινού του και η διατήρηση του καλλιτεχνικού εύρους σε υψηλά επίπεδα και αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα, έπειτα από την απαλλαγή από το απειλητικό και ανασταλτικό για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του χρέος απένταξης που πέτυχε η Δημοτική Αρχή: “Συνεπώς υπάρχει εδώ μια ευκαιρία. Και την ευκαιρία αυτή θα την αξιοποιήσουμε. Η ευκαιρία σημαίνει ότι αλλάζουμε. Γνωρίζω ότι η αλλαγή έχει αντιστάσεις και η δική μας η δουλειά είναι να βελτιώσουμε, κάμπτοντας τις αντιστάσεις. Το Πολιτιστικό Κέντρο έχει χαρακτηριστικά τα οποία βεβαίως πρέπει να διατηρήσει και σε αυτά θα πρέπει να προσθέσει, διαμορφώνοντας μια φυσιογνωμία με την οποία θα πορευθεί στα επόμενα χρόνια. Αυτό θα το κάνουμε μαζί. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σε αυτή την αίθουσα βρίσκονται άνθρωποι που έχουν συντελέσει και συντελούν πολύ σε αυτό το οποίο έχει επιχειρηθεί, και σε αυτό το οποίο επιχειρείται και θα επιχειρηθεί. Αναφέρομαι στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Μύρωνα Μιχαηλίδη, που έχει δώσει την φυσιογνωμία με τα συγκεκριμένα διακριτικά χαρακτηριστικά στο Πολιτιστικό Κέντρο και αυτό είναι ένα επίτευγμα. Επειδή μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εδώ, θέλω ιδιαίτερα να χαιρετήσω την παρουσία του Γιάννη Λεμπιδάκη. Είναι ένα πρόσωπο στο οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται η φυσιογνωμία αυτής της υποδομής, μέσα στην οποία δημιουργήθηκε και η φυσιογνωμία η καλλιτεχνική σε συνέχεια. Ήταν αυτή του η αφιέρωση, η διορατικότητα, η επιμονή, η ευστοχία που οδήγησε το Πολιτιστικό Κέντρο να λάβει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και για τον λόγο αυτό θέλω ξανά και εξ ονόματος του Δήμου Ηρακλείου και της Δημοτικής Αρχής να τον ευχαριστήσω για την τόσο κρίσιμη συνεισφορά”.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Καλοκαιρινός στους εργαζόμενους, επισημαίνοντας ότι ήταν και η μεγάλη έγνοια της Δημοτικής Αρχής στην μάχη για τη διαγραφή του χρέους της απένταξης, ενός ποσού ύψους άνω των 22 εκατ. ευρώ από την υπερδεκαετή δέσμευση: “Είναι τα στελέχη των υπηρεσιών που κράτησαν το Πολιτιστικό και τώρα, μαζί, έχουμε την δυνατότητα να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει, άνοιξε μόλις, ένα παράθυρο ευκαιρίας για να δούμε πράγματα τα οποία δεν είχε ιδιαίτερο νόημα να σχεδιάζουμε μέχρι τώρα, όταν γνωρίζαμε ότι κρέμεται αυτή η Δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι μας. Τώρα όμως είναι η ώρα”.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχία του ΠΣΚΗ να εγγραφεί με τη δραστηριότητα και την καλλιτεχνική του παραγωγή σε έναν ευρύτερο χάρτη, λέγοντας: “Αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί ως μια παράδοση, και θέλουμε να δημιουργούμε παραδόσεις εδώ στο Ηράκλειο, είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει την πόλη από άλλες περιφερειακές πόλεις. Έχει αντιστοιχίες με δραστηριότητες οι οποίες γίνονται στην Αθήνα και μπορεί να ξεπερνούν δραστηριότητες οι οποίες γίνονται στην Θεσσαλονίκη. Αυτά τα στοιχεία πρωτοπορίας θέλουμε να τα κρατήσουμε και να τα ενισχύσουμε”.

Μιλώντας για τους ανθρώπους που εργάζονται για την καλλιτεχνική σκηνή του Πολιτιστικού, ο Δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε ότι: “Είναι λιγότεροι από όσο φαίνεται ότι είναι από το αποτέλεσμα, γιατί ξέρετε συμβαίνει και αυτό. Παντού συμβαίνει και στο σπίτι μας, εννοώ τον Δήμο, αλλού οι άνθρωποι να είναι περισσότεροι και να φαίνονται λιγότεροι, όπως συμβαίνει εδώ οι άνθρωποι να είναι λιγότεροι και να φαίνονται περισσότεροι. Διότι ενώ το αποτέλεσμα περιμένει κανείς ότι θα γίνεται από περισσότερους, γίνεται από αυτούς και θέλω να τους ευχαριστήσω”.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε και στην επικείμενη αξιοποίηση των χώρων του ΠΣΚΗ, τονίζοντας ότι δεν έρχεται τυχαία αυτή την στιγμή: “Δεν την ξεκινάμε τυχαία τώρα. Είναι μέσα στο παράθυρο ευκαιρίας και βέβαια το μεγάλο στοίχημα για το Πολιτιστικό είναι να έχει διαρκώς πολύ ζωή. Πρέπει να υπάρχει εδώ ένα μελίσσι ανθρώπων, μελίσσια ανθρώπων νέων και μεγαλύτερων στους χώρους. Η υποδομή αυτή που είναι και μια τεράστια επένδυση και αυτό αποτελούσε μέρος των επιχειρημάτων, οπλισμένος με τα οποία συνομίλησα με την Κυβέρνηση στο μέγιστο βαθμό, είναι μια τοπική επένδυση. Είναι δικό μας το Πολιτιστικό. Και το έχουμε και πληρωμένο το Πολιτιστικό. Αυτός, θα έλεγα αν χρειαζόταν, είναι ένας λόγος παραπάνω για να το αξιοποιήσουμε στο μέγιστο. Το Πολιτιστικό ανήκει στους ανθρώπους, ανήκει σε όλους τους ανθρώπους και αυτό θα αποτελέσει επιδίωξη μας για το μέλλον. Πάνω σε αυτή την εξαιρετική βάση στην οποία έχει χτιστεί και πορεύεται στο καλλιτεχνικό πεδίο”.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ευχαρίστησε “την Περιφέρεια Κρήτης, στο όνομα της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Γεωργίας Μηλάκη που συμπαρίσταται και θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία που έχει στρατηγικό χαρακτήρα, θα έχει και μέλλον, θα έχει και βάθος ακόμα μεγαλύτερο. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Φίλων του Πολιτιστικού, την Μαρία Λεμπιδάκη και την Μαρία Φιλιππάκη που βρίσκονται εδώ, τον Μιχάλη Ταρουδάκη, ο οποίος συμβάλει πλέον από το Διοικητικό Συμβούλιο και νομίζω ότι η ένωση αυτών των δυνάμεων θα συντελέσει στην επιτυχία ενός αποτελέσματος που το αξίζουμε. Το αξίζει η πόλη, το αξίζει το Ηράκλειο και το δικαιολογεί το δυναμικό αυτής της μεγάλης υποδομής και της παράδοσης η οποία επετεύχθη να δημιουργηθεί ως εδώ. Από εδώ και πέρα, θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Θα είμαστε πολύ καλύτερα. Και σας προσκαλώ αυτό το μέλλον να το πραγματοποιήσουμε όλοι μαζί”.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα της νέας καλλιτεχνικής περιόδου παρουσιάστηκε με συνέντευξη Τύπου στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΠΣΚΗ Μύρων Μιχαηλίδης, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού & Ισότητας Γεωργίας Μηλάκη, των Αντιδημάρχων, Πολιτισμού Ρένας Παπαδάκη-Σκαλίδη και Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη, των Αντιπροέδρων της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρας Παναγιωτάκη και Ζαχαρία Κεφαλογιάννη, των Διευθυντών των Υπηρεσιών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε και του πρώην Προέδρου Μηνά Καπετανάκη».

Video μπορείτε να δείτε εδώ: