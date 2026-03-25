Ακυρώθηκε η παρέλαση και στο Ηράκλειο

Την απόφαση για ακύρωση της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης στο Ηράκλειο έλαβαν οι τοπικές αρχές λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί τις τελευταίες ώρες.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται:

«Όπως αποφασίστηκε και σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για λόγους ασφάλειας και προστασίας των συμμετεχόντων, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η σημερινή μαθητική-στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Ωστόσο, κανονικά θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου στις 10:45 π.μ. και η κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11:30 π.μ».