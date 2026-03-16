Ακυρώθηκαν τα GP σε Μπαχρέϊν και Σαουδική Αραβία, μετατέθηκε το MotoGP του Κατάρ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Χθες το πρωί (15/3) στην Κίνα, όπου διεξήχθη το Γκραν Πρι της Φόρμουλα Ενα στην Σαγκάη, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  την οριστική ακύρωση των αγώνων στο Μπαχρέιν και στην Σαουδική Αραβία), που ήταν προγραμματισμένοι για τις 12 και 19 Απριλίου, αντίστοιχα.

Η FIA επικαλέσθηκε τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή, όπου τα αραβικά κράτη του Κόλπου γίνονται στόχος πυραύλων και drones από το Ιράν, που αντιδρά στην στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου. Η Formula 1 θα έχει επομένως 22 Σαββατοκύριακα δοκιμών, κατατακτήριων δοκιμών και αγώνων αντί για 24.

Παράλληλα, το Γκραν Πρι του Κατάρ MotoGP, που είχε προγραμματισθεί για τις 12 Απριλίου, αναβλήθηκε για τις 8 Νοεμβρίου λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (15/3) από τους αρμόδιους φορείς.

«Αυτή η απόφαση ελήφθη σε συντονισμό με την Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (FIM), τον διοργανωτή και τις τοπικές αρχές, με πρωταρχικό στόχο την διασφάλιση της ασφάλειας, της ευημερίας και της βέλτιστης οργάνωσης της εκδήλωσης για όλους τους συμμετέχοντες και τους θεατές», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της MotoGP.

Αυτή η αναδιάταξη του αγώνα του Κατάρ απαιτεί παράλληλα, μια αλλαγή στο ημερολόγιο του τέλους της σεζόν, που εξακολουθεί να αποτελείται από 22 αγώνες. Ενώ το Γκραν Πρι του Κατάρ είχε αρχικά προγραμματιστεί ως ο τέταρτος αγώνας της σεζόν, τώρα θα είναι ο 20ός και προτελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος του 2026.

Το Γκραν Πρι Πορτογαλίας, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 15 Νοεμβρίου, αναβλήθηκε για τις 22 Νοεμβρίου, ενώ ο παραδοσιακός τελικός αγώνας της σεζόν στην Βαλένθια θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου, μια εβδομάδα αργότερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματισθεί.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

