Ακύρωση παρελάσεων της 25ης Μαρτίου σε Βρύσες και Βάμο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Οπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Αποκορώνου, οι προγραμματισμένες παρελάσεις για αύριο σε Βρύσες και Βάμο ακυρώνονται λόγω των επικαιροποιημένων μετεωρολογικών δεδομένων.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «ο Δήμος Αποκορώνου ενημερώνει τους δημότες ότι, κατόπιν αξιολόγησης των επικαιροποιημένων μετεωρολογικών δεδομένων και με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας των μαθητών, αποφασίζεται η ακύρωση των παρελάσεων της 25ης Μαρτίου στις Βρύσες και στον Βάμο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν.
Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία. Αντιθέτως, αποτελεί πράξη ευθύνης και σεβασμού απέναντι πρωτίστως στα παιδιά μας, αλλά και στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Οι έντονες καιρικές μεταβολές και η πρόβλεψη για ισχυρές βροχοπτώσεις καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή των παρελάσεων με όρους ασφάλειας και αξιοπρέπειας, όπως αρμόζει στη σημασία της ημέρας.
Οι δοξολογίες θα πραγματοποιηθούν κανονικά στους Ιερούς Ναούς στις Βρύσες και στον Βάμο, τιμώντας την εθνική και θρησκευτική διάσταση της επετείου.
Στους ναούς θα παρευρεθούν αντιπροσωπείες των σχολείων με τις σημαίες τους, όπου και θα εκφωνηθούν οι πανηγυρικοί της ημέρας.
Η κατάθεση των στεφάνων θα πραγματοποιηθεί κανονικά από τους θεσμικούς φορείς μόνο.
Η 25η Μαρτίου είναι ημέρα μνήμης, πίστης και εθνικής αυτογνωσίας. Είναι η ημέρα που οι πρόγονοί μας ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην τυραννία, διεκδικώντας την ελευθερία με θυσίες που δεν ξεχνιούνται.
Σήμερα, η δική μας ευθύνη είναι διαφορετική αλλά εξίσου ουσιαστική: να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των παιδιών μας και να διασφαλίσουμε ότι ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί με σεβασμό και ουσία. Γιατί η τιμή προς την ιστορία δεν μετριέται μόνο με τη μορφή των εκδηλώσεων, αλλά με τη συνείδηση με την οποία τις υπηρετούμε.
Με ενότητα, υπευθυνότητα και πίστη στις αξίες που μας κληροδότησαν οι αγωνιστές του 1821, τιμούμε την επέτειο και συνεχίζουμε.
Χρόνια πολλά σε όλες και όλους.
Ο Δήμαρχος Αποκορώνου
Χαράλαμπος Κουκιανάκης»

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

