‘‘Ακτινογραφία’’ του εγκλήµατος στην Κρήτη μέσα από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

» Σηµαντικές επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και ανησυχία για τη διακίνηση ναρκωτικών

Μια “ακτινογραφία” του εγκλήµατος στην Κρήτη αποτυπώνεται στον απολογισµό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κρήτης για το πρώτο οκτάµηνο του 2025, µε τη µεγάλη ανησυχία να εστιάζεται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο απολογισµός δόθηκε στη δηµοσιότητα χθες, µε αφορµή την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Στα Χανιά, οι κλοπές και διαρρήξεις µειώθηκαν, όλες οι ληστείες εξιχνιάστηκαν, ενώ καταγράφεται πολύ µεγάλη αύξηση στις συλλήψεις για ναρκωτικά και εντυπωσιακή άνοδος στις κατασχέσεις πυροβόλων όπλων.

Η εικόνα που προκύπτει για την Κρήτη είναι σύνθετη. Στον παραδοσιακό δείκτη των κλοπών–διαρρήξεων, οι τρεις ∆ιευθύνσεις (Χανιά, Ρέθυµνο, Ηράκλειο) καταγράφουν µείωση και υψηλά ποσοστά εξιχνίασης, ενώ στο Λασίθι, – µε τη µικρότερη εγκληµατικότητα σε συγκριση µε το υπόλοιπο νησί- παρά τη µικρή αύξηση περιστατικών, οι εξιχνιάσεις αυξάνονται σηµαντικά. Στο πεδίο των ναρκωτικών, τα Χανιά εµφανίζουν εντυπωσιακή αύξηση συλλήψεων και σαφή µετατόπιση των κατασχέσεων προς την κοκαΐνη, ενώ στο Ηράκλειο οι µεγάλες δικογραφίες παραµένουν πολλές και πολυεπίπεδες. Στις παραβάσεις περί όπλων, ξεχωρίζει η πολύ µεγάλη άνοδος των κατασχέσεων στα Χανιά.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Στα Χανιά συφωνα µε στοιχεία του επικεφαλης της Ασφάλειας κ. Γ. Σγουρο στο διάστηµα Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025 καταγράφηκαν 7 ληστείες στα Χανιά και όλες εξιχνιάστηκαν. Το αντίστοιχο οκτάµηνο του 2024 είχαν καταγραφεί 4 ληστείες, µε 3 εξιχνιάσεις. Στις κλοπές–διαρρήξεις διαπιστώνεται πτώση 13,92% (136 περιστατικά έναντι 158 το 2024), µε το ποσοστό εξιχνίασης να διαµορφώνεται στο 61,76% (84 εξιχνιάσεις σε 136 υποθέσεις).

Αντίθετα, οι κλοπές τροχοφόρων ανήλθαν σε 119 από 101 έναν χρόνο πριν, µια αύξηση που αποδίδεται σε µαζικές αναφορές κλοπών 20ετίας. ∆εν καταγράφηκαν κλοπές µετασχηµατιστών και σηµειώθηκε µία ρευµατοκλοπή, η οποία εξιχνιάστηκε. Στις απάτες, οι δικογραφηµένες υποθέσεις ανήλθαν σε 25 από 22, µε 8 εξιχνιάσεις, ενώ η Αστυνοµία αναφέρει επιστροφές χρηµάτων και τιµαλφών στους παθόντες, ύψους 22.000 ευρώ.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο πεδίο των ναρκωτικών. Οι συλλήψεις στα Χανιά εκτοξεύτηκαν σε 251, από 107 το 2024, αύξηση 134,6%. Εντοπίστηκαν 6 φυτείες κάνναβης και σε όλες έγιναν συλλήψεις. Στο ίδιο διάστηµα σχηµατίστηκαν 166 δικογραφίες και προφυλακίστηκαν 81 κατηγορούµενοι. Ως προς τις κατασχέσεις, καταγράφεται πολύ µεγάλη άνοδος στην κοκαΐνη (7.365 γραµµάρια, από 312) και µικρή αύξηση στην ηρωίνη (27,67 γρ. από 23,73), ενώ τα κατασχεµένα δισκία µειώνονται (909 από 1.665). Αντίστροφη η εικόνα στην κάνναβη: τα κατασχεµένα γραµµάρια είναι λιγότερα (45.424 από 52.594) και τα δενδρύλλια αισθητά λιγότερα (693 από 3.582).

ΟΠΛΑ

Στις παραβάσεις περί όπλων, οι συλλήψεις στα Χανιά µειώθηκαν σε 150 από 215 το 2024. Παρά ταύτα, τα κατασχεθέντα πυροβόλα όπλα αυξήθηκαν θεαµατικά: 93 έναντι 25 πέρυσι, µεταβολή που η υπηρεσία αποτυπώνει ως αύξηση 272%. Για τις συγκεκριµένες υποθέσεις σχηµατίστηκαν 146 δικογραφίες στο οκτάµηνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Τον Ιανουάριο του 2025 συνελήφθησαν δύο άτοµα µε 1.552,5 γραµµάρια κοκαΐνης και εκτεταµένο οπλισµό, µεταξύ άλλων πολεµικά τυφέκια, πιστόλια, χειροβοµβίδες και εκρηκτική ύλη.

Τον Απρίλιο εξαρθρώθηκε οργάνωση µε εκβιάσεις σε ιδιοκτήτες αγροτικών περιοχών, σωµατικές βλάβες και φθορές, µε δράση σε Κίσσαµο και Πλατανιά. Τον Αύγουστο, οργανωµένο δίκτυο που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα κατηγορείται, επιπλέον, για σειρά εκβιάσεων σε βάρος της Εκκλησιαστικής Κοινότητας και επιχειρηµατιών, καθώς και για εµπρησµό σε οικία αστυνοµικού. Τον Μάιο, σε άλλη υπόθεση, εξαρθρώθηκε συµµορία που διακινούσε αλλοδαπούς για εργασιακή εκµετάλλευση, µε τουλάχιστον 20 διακινήσεις.

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Το Ρέθυµνο, όπως ανέφερε ο διοικητής ασφαλείας κ. Χ. Παπαδάκης διαπιστώθηκε ισχυρή µείωση κλοπών–διαρρήξεων, 43 από 71 (-39,44%), µε πολύ υψηλό ποσοστό εξιχνίασης 79,07%. Οι κλοπές τροχοφόρων µειώνονται σε 39 από 63 (-38,09%). Οι συλλήψεις για ναρκωτικά αυξάνονται οριακά (140 από 133), ενώ οι κατασχέσεις κάνναβης, φυτών και κοκαΐνης είναι υψηλότερες σε σχέση µε πέρυσι. Οι συλλήψεις για όπλα ανεβαίνουν σε 105 από 77 και τα κατασχεµένα πυροβόλα όπλα σε 31 από 22. Στις σηµαντικές υποθέσεις, ξεχωρίζει εξάρθρωση οµάδας που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους, καθώς και συλλήψεις για µεγάλης κλίµακας καλλιέργεια δενδρυλλίων.

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο επικεφαλής της Ασφάλειας στο Ηράκλειο κ. Γ. Βαρδάκης δήλωσε ότι οι ληστείες µειώνονται σε 5 από 7 και εξιχνιάζονται όλες στο οκτάµηνο. Οι κλοπές–διαρρήξεις πέφτουν στις 293 από 342 (-14,33%) µε ποσοστό εξιχνίασης 80,2%. Οι κλοπές τροχοφόρων µειώνονται σε 186 από 198, ενώ καταγράφονται 35 ρευµατοκλοπές που εξιχνιάστηκαν. Στις απάτες, οι υποθέσεις αυξάνονται σε 78 από 61, µε 52 εξιχνιάσεις και επιστροφές 83.245 ευρώ. Στα ναρκωτικά σηµειώνονται 406 συλλήψεις από 386, µε έντονη κινητικότητα στις µεγάλες υποθέσεις: από σύλληψη σωφρονιστικού υπαλλήλου για εισαγωγή ναρκωτικών στο κατάστηµα κράτησης µέχρι εξάρθρωση οργάνωσης µε σηµαντικές κατασχέσεις κοκαΐνης, κάνναβης, χρηµάτων και οχηµάτων. Οι συλλήψεις για όπλα αυξάνονται σε 271 από 235.

ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ

Στο Λασίθι, ο διοικητής κ. Γ. Μάλλιος, υπογράµµισε ότι οι κλοπές–διαρρήξεις είναι 46 από 44 πέρυσι, όµως οι εξιχνιάσεις αυξάνονται αισθητά (41 από 28), ανεβάζοντας τον δείκτη εξιχνίασης στο 89,13%. Οι κλοπές τροχοφόρων µειώνονται σηµαντικά, 15 από 25 (-40%), χωρίς περιστατικά κλοπών µετασχηµατιστών και µε µία ρευµατοκλοπή που εξιχνιάστηκε. Στις απάτες το ποσοστό εξιχνίασης φθάνει 75% (3 από 4). Στα ναρκωτικά οι συλλήψεις υποχωρούν (117 από 129), όµως οι κατασχέσεις δισκίων αυξάνονται, ενώ σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις κατασχέθηκαν εκτός από ναρκωτικά και όπλα, ακόµη και χειροβοµβίδες.

Ουσιαστικός ο ρόλος του ΤΑΟΕΚ στην Κρήτη

Ικανοποιητικά είναι τα αποτελέσµατα από τη δράση του του Τµήµατος Αντιµετώπισης Οργανωµένου Εγκλήµατος Κρήτης (ΤΑΟΕΚ) από τη σύστασή του το 2024 µέχρι και σήµερα µε το διοικητή του κ. Μανώλη Πιπεράκη να δίνει αναλυτικά στοιχεία για τη δράση του. Το Τµήµα υπάγεται στη ∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης Οργανωµένου Εγκλήµατος του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. και λειτουργεί µε άµεση εποπτεία εισαγγελικού λειτουργού. Αποστολή του είναι η αποδόµηση εγκληµατικών οργανώσεων, η διερεύνηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και η πλήρης εξάρθρωση των οικονοµικών τους δικτύων.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το ΤΑΟΕΚ κατέγραψε 12 υποθέσεις µε 30 συλλήψεις και 13 προφυλακίσεις. Οι κατασχέσεις είναι ενδεικτικές του εύρους των ερευνών:

11,7 κιλά κοκαΐνης

3,4 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

184 δενδρύλλια κάνναβης

4 όπλα και 24.954 φυσίγγια

12.295 λίτρα αποστάγµατα και 91.680 λίτρα υγρού προς ζύµωση

10 αρχαία αντικείµενα

10.461 παραποιηµένα προϊόντα

2.574 κροτίδες

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ

Υποθέσεις µε ιδιαίτερο βάρος είναι οι παρακάτω:

Παράνοµα αποστακτήρια: Εντοπίστηκαν τρεις εγκαταστάσεις στην Αγία Βαρβάρα και τις ∆αφνές Ηρακλείου. Κατασχέθηκαν δεκάδες χιλιάδες λίτρα αλκοολούχων ποτών και ζυµώσιµου υγρού.

Οπλισµός – Kalashnikov: Συνελήφθησαν πέντε άτοµα για παράνοµη εισαγωγή φυσιγγίων και πολεµικών τυφεκίων, µε κατασχέσεις 24.126 φυσιγγίων.

Χανιά – Φυτεία κάνναβης: Εντοπίστηκαν 180 δενδρύλλια και ποσότητες κάνναβης, µε σύλληψη ενός ηµεδαπού και ενός αλλοδαπού.

∆ιακίνηση κοκαΐνης: Υπόθεση µε 11,7 κιλά κοκαΐνης και συλλήψεις τεσσάρων ατόµων για κατ’ επάγγελµα διακίνηση.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην προκαταρκτική εξέταση για εκτεταµένες απάτες µε αγροτικές επιδοτήσεις. Οι έλεγχοι που διενήργησε το ΤΑΟΕΚ σε συνεργασία µε συναρµόδιες υπηρεσίες αφορούσαν 705 ΑΦΜ, από τα οποία εντοπίστηκαν 312 θετικά ευρήµατα.

Οι παρατυπίες που αποκαλύφθηκαν περιλαµβάνουν:

Αναληθείς δηλώσεις αγροτεµαχίων

Εικονικές κτηνοτροφικές µονάδες

∆ηλώσεις χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας ή νόµιµα παραστατικά

Η έρευνα ανοίγει τον δρόµο για διευρυµένους διασταυρωτικούς ελέγχους σε όλη την Κρήτη, ακόµα και σε µεγάλους ιδιοκτήτες ή Μονές µε εκτεταµένη ακίνητη περιουσία. Παράλληλα προγραµµατίζονται επιτόπιοι έλεγχοι ζωικού κεφαλαίου µε τη συνδροµή των ΤΑΕ