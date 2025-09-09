Ακροβασίες

menu
0

• Καµπανάκι κινδύνου για τη ξηρασία στην Κρήτη και ειδικά στα Χανιά, ήρθε χθες από το Εθνικό Αστεροσκοποπείο και την ιστοσελίδα του meteo.gr. Σε χάρτη του meteo, χάρτη απεικονίζεται ο δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα την 1η Σεπτεµβρίου 2025, σύµφωνα µε την ανάλυση της οµάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Σύµφωνα µε την οµάδα του meteo, µεγάλο µέρος της Κρήτης,, ειδικά τα Χανιά και το Λασίθι, πλήττονται από έντονη ή ακραία ξηρασία (επίπεδα 4 και 5).

• Ακάθεκτες συνεχίζονται οι έρευνες για τη φερόµενη «εγκληµατική οργάνωση» µε νέα στοιχεία να έρχονται στο φως και έναν από τους φερόµενους ως αρχηγούς, µιλώντας από τη µεριά του σε τηλεοπτικό κανάλι, να κάνει λόγο για «φούσκα» και να αρνείται κατηγορηµατικά οποιαδήποτε κατηγορία. Είναι σίγουρο ότι η υπόθεση όταν θα µεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες θα έχει µεγάλο ενδιαφέρον.

• Απάντηση στην παραβατικότητα αποτελούν τα Χανιά της προόδου και της δηµιουργίας.
Τα σηµαντικά Φεστιβάλ που πραγµατοποιούνται στην πόλη, η κινητοποίηση οµάδων για τους ελεύθερους χώρους, την πρόληψη των τροχαίων, την αλληλεγγύη σε αδύναµους, οι κοινωνικές δοµές όπως τα γνωστά συσσίτια Σπλάντζιας, από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, το κοινωνικό ιατρείο και οδοντιατρείο για άπορους.
Επίσης, οι διακρίσεις καθηγητών του Πολυτεχνείου αναδεικνύουν τα Χανιά της επιστήµης σε όλο τον κόσµο. Αυτά είναι τα δικά µας Χανιά, τα πραγµατικά Χανιά που σπάνια τα συναντάµε στα εθνικής εµβέλειας τηλεοπτικά δίκτυα.

• Ενδιαφέρον αλλά και θετικό το γεγονός ότι η πρώτη περιφερειακή συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ξενοδόχων Κρήτης έγινε στη Χώρα Σφακίων, «σε µια συµβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία ενίσχυσης της περιφερειακής παρουσίας», όπως αναφέρει ο Σύνδεσµος. Η σύνδεση µε την ενδοχώρα και η στήριξή της είναι αναγκαιότητα σήµερα.

