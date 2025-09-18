menu
22.4 C
Chania
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ακρωτήρι: Μάχη με τις φλόγες στον ΧΥΤΥ – Με χωματοκάλυψη προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη φωτιά στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι με χωματουργικά μηχανήματα να πραγματοποιούν χωματοκάλυψη γύρω από το πεδίο της πυρκαγιάς σε μια προσπάθεια να περιοριστεί.

Μιλώντας στα τοπικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ, Νίκος Ηλιάκης, το βράδυ της Πέμπτης, σημείωσε ότι «αντιμετωπίζουμε μια εκτεταμένη πυρκαγιά στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής. Υπάρχει σύσσωμη η δύναμη της Πυροσβεστικής: 13 οχήματα με 36 πυροσβέστες, τα χωματουργικά μηχανήματα της Υπηρεσίας, του Δήμου, εργολάβων και περιμένουμε αυτή τη στιγμή μηχανήματα από την 115 και ίσως χρειαστούμε και τη βοήθεια του Στρατού. Ερχονται υδροφόρες από όλους τους Δήμους. Υπάρχει συνεχόμενη παροχή νερού από τον ΟΑΚ».
«Προσπαθούμε να περιορίσουμε τη φωτιά που δυστυχώς δεν μπορεί να περιοριστεί με νερό αλλά κυρίως με χώμα. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε μια πλήρη χωματοκάλυψη του πεδίου της φωτιάς το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο».
Ο κ. Ηλιάκης, απαντώντας σε ερώτηση των “Χανιώτικων νέων” εκτίμησε ότι το μέτωπο της φωτιάς ήταν τη νύχτα της Πέμπτης ανοιχτό σε έκταση περίπου 20 στρεμμάτων από τα 68 του ΧΥΤΥ.
Ο ίδιος σημείωσε ότι γίνεται προσπάθεια η αποκομιδή των απορριμμάτων να διακοπεί όσο γίνεται λιγότερες ώρες καθώς τη νύχτα τα απορριμματοφόρα παρέμεναν στο αμαξοστάσιο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum