Ακρωτήρι: Μάχη με τις φλόγες στον ΧΥΤΥ – Με χωματοκάλυψη προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά

1 από 4

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη φωτιά στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι με χωματουργικά μηχανήματα να πραγματοποιούν χωματοκάλυψη γύρω από το πεδίο της πυρκαγιάς σε μια προσπάθεια να περιοριστεί.

Μιλώντας στα τοπικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ, Νίκος Ηλιάκης, το βράδυ της Πέμπτης, σημείωσε ότι «αντιμετωπίζουμε μια εκτεταμένη πυρκαγιά στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής. Υπάρχει σύσσωμη η δύναμη της Πυροσβεστικής: 13 οχήματα με 36 πυροσβέστες, τα χωματουργικά μηχανήματα της Υπηρεσίας, του Δήμου, εργολάβων και περιμένουμε αυτή τη στιγμή μηχανήματα από την 115 και ίσως χρειαστούμε και τη βοήθεια του Στρατού. Ερχονται υδροφόρες από όλους τους Δήμους. Υπάρχει συνεχόμενη παροχή νερού από τον ΟΑΚ».

«Προσπαθούμε να περιορίσουμε τη φωτιά που δυστυχώς δεν μπορεί να περιοριστεί με νερό αλλά κυρίως με χώμα. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε μια πλήρη χωματοκάλυψη του πεδίου της φωτιάς το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο».

Ο κ. Ηλιάκης, απαντώντας σε ερώτηση των “Χανιώτικων νέων” εκτίμησε ότι το μέτωπο της φωτιάς ήταν τη νύχτα της Πέμπτης ανοιχτό σε έκταση περίπου 20 στρεμμάτων από τα 68 του ΧΥΤΥ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι γίνεται προσπάθεια η αποκομιδή των απορριμμάτων να διακοπεί όσο γίνεται λιγότερες ώρες καθώς τη νύχτα τα απορριμματοφόρα παρέμεναν στο αμαξοστάσιο.