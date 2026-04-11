Ακριβή… υπόθεση η ενεργειακή αναβάθµιση για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα – Ερευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Παρασκευάς Περάκης
Μια κοινωνία που, ενώ έχει δυνατότητες βελτίωσης στο κοµµάτι της ενεργειακής αναβάθµισης της ζωής συνολικά, «φρενάρεται» σε µεγάλο βαθµό από οικονοµικούς παράγοντες, σκιαγραφούν τα αποτελέσµατα έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία πραγµατοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγµα 10.408 νοικοκυριών.

Το κτηριακό απόθεµα της χώρας παραµένει γηρασµένο, καθώς το 68,4% του πληθυσµού ζει σε κατοικίες που κατασκευάστηκαν ή ανακαινίστηκαν ριζικά την περίοδο 1961-2000. Παρά τις αυξηµένες ανάγκες, µόλις το 0,9%  των πολιτών διαβιεί σε σπίτια όπου την τελευταία πενταετία υλοποιήθηκαν τρία ή περισσότερα µέτρα ενεργειακής βελτίωσης (όπως µόνωση, αλλαγή κουφωµάτων ή εγκατάσταση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας).

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ένα σηµαντικό 36,9%  δεν προχώρησε σε καµία απολύτως παρέµβαση παρότι τη χρειαζόταν. Το βασικότερο «αγκάθι» σε αυτή την προσπάθεια είναι ξεκάθαρα οικονοµικό: το 82,9%  όσων δεν έκαναν τις αναγκαίες βελτιώσεις, δηλώνει ως κύριο λόγο το υψηλό κόστος. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι εν µέσω κλιµατικής κρίσης, ένα 2,4% των πολιτών δήλωσε πως η κύρια κατοικία του υπέστη ζηµιές από ακραία καιρικά ή περιβαλλοντικά φαινόµενα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ανακύκλωση: Από τα πλαστικά µπουκάλια στα… ξεχασµένα κινητά

Η περιβαλλοντικά υπεύθυνη συµπεριφορά στο σπίτι παρουσιάζει µεικτή εικόνα. Το 38,9%  των πολιτών δηλώνει πως διαχωρίζει πάντα ή τις περισσότερες φορές τα πλαστικά µπουκάλια από τα γενικά απορρίµµατα, ωστόσο ένα διόλου ευκαταφρόνητο 22,4% δεν τα διαχωρίζει σχεδόν ποτέ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων (e-waste). Παρότι το 24,4%  του πληθυσµού παραδίδει τα χαλασµένα κινητά του τηλέφωνα προς ανακύκλωση σε ειδικούς χώρους ή καταστήµατα, το µεγαλύτερο ποσοστό 37,8%  παραδέχεται ότι απλώς τα κρατάει καταχωνιασµένα στο σπίτι χωρίς να τα χρησιµοποιεί.

Κινούµαστε µε βενζινοκίνητα Ι.Χ.

Στον τοµέα των µεταφορών, το παραδοσιακό αυτοκίνητο παραµένει ο αδιαµφισβήτητος «βασιλιάς». Το 58,5%  του πληθυσµού χρησιµοποιεί το Ι.Χ. ως κύριο µέσο µεταφοράς, αφήνοντας αρκετά πίσω τις δηµόσιες συγκοινωνίες (20,7%) και το περπάτηµα (15,6%). Και αυτό συµβαίνει παρόλο που η πλειοψηφία (79,8%) έχει πρόσβαση στην εργασία ή στο σχολείο σε λιγότερο από µία ώρα χρησιµοποιώντας εναλλακτικά µέσα ή τα πόδια.

Ο στόλος των αυτοκινήτων παραµένει παλιός και εξαρτηµένος από τα ορυκτά καύσιµα. Το 53,0%  των οχηµάτων έχει ταξινοµηθεί πριν το 2010. Όσον αφορά την πράσινη µετάβαση στους δρόµους, αυτή φαίνεται να καθυστερεί: η συντριπτική πλειονότητα (83,6% ) του νεότερου οχήµατος κάθε νοικοκυριού κινείται µε βενζίνη, ενώ τα υβριδικά και τα αµιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα καταλαµβάνουν µόλις το 3,3% και το 1,2% αντίστοιχα.

Αναφορικά µε το αποτύπωµα των αεροπορικών ταξιδιών, καταγράφεται ότι το 12,5% του πληθυσµού πραγµατοποίησε µία πτήση εντός Ευρώπης τον τελευταίο χρόνο, ενώ οι υπερατλαντικές/εκτός Ευρώπης πτήσεις αφορούν ένα πολύ µικρότερο ποσοστό, της τάξης του 2,9% για ένα ταξίδι.

Αστικο Πράσινο κι ∆ιατροφή

Η ποιότητα ζωής στο αστικό περιβάλλον περνά µέσα από την πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. Το 35,3% των πολιτών είναι τυχερό, καθώς απέχει λιγότερο από 400 µέτρα (µε τα πόδια) από κάποιο πάρκο ή δηµόσιο χώρο πρασίνου. Ωστόσο, ο βαθµός πλήρους ικανοποίησης από αυτούς τους χώρους αγγίζει µόλις το 3,9%, την ώρα που ένα 36% δηλώνει «αρκετά ικανοποιηµένο».

Τέλος, η έρευνα αγγίζει και το ζήτηµα των διατροφικών συνηθειών, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου.

Οι Έλληνες παραµένουν πιστοί στην κρεατοφαγία και την κατανάλωση ψαριών/θαλασσινών, µε το 79,7%  να τα εντάσσει στο εβδοµαδιαίο του διαιτολόγιο και ένα 9,2%  να τα καταναλώνει σε καθηµερινή βάση.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

