Ακρίτες σε… δύο τροχούς (φωτ.)

Στην ακριτική Γαύδο για δεύτερη συνεχή χρονιά η «Λέσχη Κλασσικής Μοτοσυκλέτας Χανίων» διοργάνωσε το «GAVDOS Tourist Trophy».

Μέλη της Λέσχης µε τις µηχανές τους έδωσαν ένα διαφορετικό χρώµα στο νησί αυτήν την περίοδο συµµετέχοντας στο Tourist Trophy, ενώ το παρών έδωσαν και µέλη του ΣΙΠΑΚ µε τα κλασσικά τους αυτοκίνητα.

«Ο τερµατισµός της εκδήλωσης (regularity) πραγµατοποιήθηκε στα Βατσιανά, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γαύδου. Εκεί, η ∆ήµαρχος Γαύδου, κα Λίλιαν Στεφανάκη, µας µίλησε για τη µακραίωνη ιστορία του νησιού, παρουσιάζοντας πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και ιστορικά ντοκουµέντα. Ακολούθησε κέρασµα στον ίδιο χώρο, για το οποίο ευχαριστούµε θερµά την κα Στεφανάκη και το σύνολο της ∆ηµοτικής Αρχής» ανέφερε η Λέσχη σε σχετική της ανακοίνωση.

Παράλληλα επεσήµανε ότι «στον ελεύθερο χρόνο µας, είχαµε την ευκαιρία να περιηγηθούµε στο µοναδικής οµορφιάς νησί, να απολαύσουµε την τοπική κουζίνα στα γραφικά καταστήµατα, καθώς και τις υπέροχες παραλίες µε τα γαλαζοπράσινα, κρυστάλλινα νερά. που διοργάνωσε η λέσχη µας,

Ευχαριστούµε θερµά τους: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ΑΝΕΝ∆ΥΚ, ∆ήµο Γαύδου, για τη στήριξή τους. Στο επανιδείν!».