menu
19.4 C
Chania
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσεις4 & 2 Τροχοί
4 & 2 Τροχοί

Ακρίτες σε… δύο τροχούς (φωτ.)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στην ακριτική Γαύδο για δεύτερη συνεχή χρονιά η «Λέσχη Κλασσικής Μοτοσυκλέτας Χανίων» διοργάνωσε το «GAVDOS Tourist Trophy».

Μέλη της Λέσχης µε τις µηχανές τους έδωσαν ένα διαφορετικό χρώµα στο νησί αυτήν την περίοδο συµµετέχοντας στο  Tourist Trophy, ενώ το παρών έδωσαν και µέλη του ΣΙΠΑΚ µε τα κλασσικά τους αυτοκίνητα.

«Ο τερµατισµός της εκδήλωσης (regularity) πραγµατοποιήθηκε στα Βατσιανά, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γαύδου. Εκεί, η ∆ήµαρχος Γαύδου, κα Λίλιαν Στεφανάκη, µας µίλησε για τη µακραίωνη ιστορία του νησιού, παρουσιάζοντας πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και ιστορικά ντοκουµέντα. Ακολούθησε κέρασµα στον ίδιο χώρο, για το οποίο ευχαριστούµε θερµά την κα Στεφανάκη και το σύνολο της ∆ηµοτικής Αρχής» ανέφερε η Λέσχη σε σχετική της ανακοίνωση.

Παράλληλα  επεσήµανε ότι «στον ελεύθερο χρόνο µας, είχαµε την ευκαιρία να περιηγηθούµε στο µοναδικής οµορφιάς νησί, να απολαύσουµε την τοπική κουζίνα στα γραφικά καταστήµατα, καθώς και τις υπέροχες παραλίες µε τα γαλαζοπράσινα, κρυστάλλινα νερά. που διοργάνωσε η λέσχη µας,   

Ευχαριστούµε θερµά τους: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ΑΝΕΝ∆ΥΚ, ∆ήµο Γαύδου, για τη στήριξή τους. Στο επανιδείν!».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum