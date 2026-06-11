Ακουστικές μετρήσεις στον όρμο της Σούδας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει εκτέλεση ακουστικών μετρήσεων στη θαλάσσια περιοχή όρμου Σούδας που περικλείεται από τους μεσημβρινούς 024 04,40 Α – 024 08,00 Α.

από 15 έως 19 Ιουνίου 2026, κάθε μέρα μεταξύ των ωρών από 1900 έως και 0600 τοπική επομένης μέρας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή, την τήρηση αυξημένης προσοχής εντός αυτής καθώς και να επικοινωνούν με κάθε πρόσφορο μέσο με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων προ απόπλου/κατάπλου εις λιμένα Σούδας.

Οι ναυταθλητικοί, αλιευτικοί και λοιποί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα»