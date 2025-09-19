Ακόμα καίει η φωτιά στον ΧΥΤΥ (video)

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς στο ΧΥΤΥ στο Ακρωτήρι, κυρίως με τη χρησιμοποίηση χώματος.

Η πυροσβεστική βρίσκεται σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανό κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς από καύτρες, ενώ η κύρια προσπάθεια κατάσβεσης γίνεται από χωματουργικά μηχανήματα με τη χρησιμοποίηση μπαζών που συνεχώς μεταφέρονται στο σημείο με φορτηγά.

Αναφορικά με τις αιτίες έναρξης της πυρκαγιάς σύμφωνα υπαλλήλους της ΔΕΔΙΣΑ ακούστηκαν δύο κρότοι μέσα στον ΧΥΤΥ που προσομοιώνονται με εκρήξεις και στην συνέχεια λόγω των ισχυρών ανέμων και παρά την γρήγορη επέμβαση με χωματουργικό μηχάνημα η φωτιά επεκτάθηκε ραγδαία.

Όπως ανέφερε μιλώντας στα «Χ.ν.» ο διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ κ. Κώστας Πατεράκης δεν σημειώθηκε καμία ρύπανση καθώς η φωτιά ήταν επιφανειακή και οι φλόγες κατασβέστηκαν μετά από λίγες ώρες και πλέον βγαίνει μόνο καπνός.

Σε ότι αφορά τα δρομολόγια τόσο των σύμμεικτων όσο και των ανακυκλώσιμων απορριμάτων συνεχίζονται κανονικά.