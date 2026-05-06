Ακόµα µια παράταση για τους οικισµούς στα Χανιά

Ακόµα µια παράταση -όπως αναµένονταν- έλαβε η εταιρεία που έχει αναλάβει τη Μελέτη Οριοθέτησης Οικισµών ∆ήµου Χανίων (∆Ε Χανίων, Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Κεραµειών, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας, Σούδας) .

Την απόφαση έλαβε το κεντρικό ΤΕΕ µε υπογραφή του προέδρου του κ. Στασινού και αφορά επιπλέον 7 περιοχές της χώρας όπου διαπιστώνονται µεγάλες καθυστερήσεις στο συγκεκριµένο έργο.

Όταν το συγκεκριµένο έργο είχε ανατεθεί, είχαν εκφραστεί έντονες αντιρρήσεις κατά πόσο θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράµµατα, κάτι που αποδείχθηκε, καθώς ήδη έχουν δοθεί δύο παρατάσεις.