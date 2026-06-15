Ακίνητα: Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης αντικαθιστά το ΤΑΠ – Τι αλλάζει, ποιους αφορά

Aποφεύχθηκε τελικά, έστω και την ύστατη στιγμή, η προσθήκη νέων επιβαρύνσεων στην κατοχή ακινήτων, μέσω των σχεδιαζόμενων αλλαγών που προωθούνταν στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η Καθημερινή, προωθούνταν η επιβολή ενός νέου «Τέλους Περιφερειακής Ανάπτυξης», που ουσιαστικά θα αποτελούσε έναν νέο φόρο για τους κατόχους ακινήτων ή τους ενοικιαστές αυτών, καθώς θα επιβαλλόταν στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Το τέλος αυτό είχε σχεδιαστεί να καταβάλλεται υπέρ των Περιφερειών και είχε θεσπιστεί με κλίμακα από 0,15% έως 0,35% επί της αντικειμενικής αξίας του κάθε ακινήτου, όσο είναι δηλαδή το σημερινό ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας).

Πότε είναι πραγματικά «ακριβό» ένα ακίνητο;

Εντέλει, ο φόρος αυτός δεν προχώρησε, κατόπιν των αντιδράσεων που προκλήθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από το νέο αυτό Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης επρόκειτο να διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση έργων αρμοδιότητας των κατά τόπους Περιφερειών.

Για παράδειγμα, για ένα ακίνητο 80 τ.μ. και αντικειμενικής αξίας 160.000 ευρώ, ηλικίας άνω των 25 ετών, το κόστος από την επιβολή του νέου αυτού Τέλους υπολογίζεται ότι θα διαμορφωνόταν σε έως και 56 ευρώ.

Το ΤΑΠ γίνεται ΤΤΑ – Τι αλλάζει

Αλλαγές έγιναν όμως και στο ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας), το οποίο μετονομάζεται πλέον σε «Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης», αντικαθιστώντας το νυν ΤΑΠ και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων. Στην προκειμένη περίπτωση, τελικά το νέο ΤΤΑ (Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης) θα είναι υψηλότερου κόστους σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα, καθώς έχουν αυξηθεί αισθητά οι συντελεστές του.

Συγκεκριμένα, διαμορφώνονται πλέον από 0,3 τοις χιλίοις έως και 0,7 τοις χιλίοις, από 0,25 έως 0,35 τοις χιλίοις. Ωστόσο, στο αρχικό σχέδιο προβλεπόταν κλίμακα έως και 1 τοις χιλίοις, επομένως, πρόκειται για μια βελτίωση.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετικό σημείωμα της ΠΟΜΙΔΑ, σημειώνεται ότι για να επιβληθεί ο υψηλότερος συντελεστής του 0,7 τοις χιλίοις, θα πρέπει ο κάθε δήμος να τεκμηριώσει ότι, με την επιβολή του, τα συνολικά έσοδα θα υπολείπονται του 95% των εσόδων που είχαν από το ΤΑΠ και τον ΦΗΧ (Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων) κατά το έτος 2025. Ουσιαστικά δηλαδή, αν ένας δήμος εμφανίζει υψηλότερα έσοδα από το 95% των εσόδων του 2025, θα πρέπει να προσαρμόσει προς τα κάτω τον συντελεστή του νέου Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης, διατηρώντας ουσιαστικά το κόστος για τους ιδιοκτήτες, στο σημερινό επίπεδο.

Τι ισχύει και ποιους αφορά

Το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης θα συνεχίσει να εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως γίνεται και σήμερα με το ΤΑΠ και τον ΦΗΧ.

Αφορά τα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.

Επίσης, τα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.

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Υπόχρεος είναι κάθε ιδιοκτήτης και κάθε επικαρπωτής ή νομέας ακινήτου (π.χ. ενοικιαστής). Σε περίπτωση που ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνει τον ενοικιαστή ακινήτου, υπόχρεος πληρωμής θα είναι ο ενοικιαστής, αλλά στη συνέχεια το ποσό του ΤΤΑ θα αφαιρείται από το ενοίκιο.

Σημαντικό κρίνεται και το ότι με τον νέο κώδικα, σε περιπτώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, καταργείται η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των ιδιοκτητών στις υπηρεσίες εσόδων των δήμων, για την απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Επίσης, καθιερώνεται νέος μειωμένος συντελεστής 10% που θα ισχύει αυτόματα για όλα τα ακίνητα όταν διακόπτεται η ηλεκτροδότησή τους.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση η ένταξη στον μειωμένο συντελεστή θα γίνεται αυτοδικαίως, από την ημερομηνία διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για την οποία ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ή ο υπόχρεος ενημερώνει αμελλητί τον οικείο δήμο, η αρμόδια υπηρεσία του οποίου πραγματοποιεί τη μετάπτωση εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση.

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Ο μειωμένος αυτός συντελεστής 10% θα ισχύει για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού και στις εξής δύο κατηγορίες ακινήτων:

1. Στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται χωρίς όμως να διαθέτουν ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

2. Στεγασμένοι χώροι με ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος για λόγους ασφαλείας (π.χ. για λειτουργία συναγερμών ή ηλεκτρικών ρολών).

Ειδικά για αυτές τις κατηγορίες ακινήτων, η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι θα πρέπει προστεθούν επίσης τα αποπερατωμένα, αλλά ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντα ακίνητα, εφόσον αυτά δηλωθούν οικειοθελώς από τους ιδιοκτήτες τους στους οικείους δήμους, όπως επίσης και οι αποθήκες που αποτελούν οριζόντιες ιδιοκτησίες των πολυκατοικιών. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, «ενώ είναι βοηθητικοί χώροι με υποτυπώδη ηλεκτρολογική εγκατάσταση κι ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος, όπου ουδεμία δραστηριότητα ασκείται, εν τούτοις χρεώνονται με δημοτικά τέλη ως χώροι κύριας χρήσης (κατοικίες)».