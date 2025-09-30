Ακίνητα και µικροϊδιοκτήτες

Χιλιάδες µικροϊδιοκτήτες ακινήτων, όπως δικαίως επισηµαίνουν αναγνώστες µας, πλήττονται µε τις αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας σε ό,τι αφορά τις οικοδοµικές άδειες και τα οικόπεδα.

Από τη µια, η κατάργηση της κατά παρέκκλισης, υπό προϋποθέσεις, έκδοσης οικοδοµικής άδειας σε ακίνητα εκτός σχεδίου, έπληξε χιλιάδες µικροϊδιοκτήτες και στα Χανιά ευνοώντας όσους έχουν µεγάλες εκτάσεις.

Από την άλλη, η µη δόµηση σε οικισµούς κάτω από 2.000 κατοίκους έθιξε χιλιάδες πολίτες και στην Κρήτη.

Συν τοις άλλοις καταργήθηκαν διατάξεις που επέτρεπαν την τακτοποίηση µικρών κτισµάτων (π.χ. κοτέτσια). Η πολιτεία, τα αρµόδια υπουργεία, θα έπρεπε να είναι κοντά στους µικροϊδιοκτήτες που εγκλωβίζονται στη δική τους περιουσία.