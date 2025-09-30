Ακίνητα και µικροϊδιοκτήτες

Χιλιάδες µικροϊδιοκτήτες ακινήτων, όπως δικαίως επισηµαίνουν αναγνώστες µας, πλήττονται µε τις αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας σε ό,τι αφορά τις οικοδοµικές άδειες και τα οικόπεδα.
Από τη µια, η κατάργηση της κατά παρέκκλισης, υπό προϋποθέσεις, έκδοσης οικοδοµικής άδειας σε ακίνητα εκτός σχεδίου, έπληξε χιλιάδες µικροϊδιοκτήτες και στα Χανιά ευνοώντας όσους έχουν µεγάλες εκτάσεις.
Από την άλλη, η µη δόµηση σε οικισµούς κάτω από 2.000 κατοίκους έθιξε χιλιάδες πολίτες και στην Κρήτη.
Συν τοις άλλοις καταργήθηκαν διατάξεις που επέτρεπαν την τακτοποίηση µικρών κτισµάτων (π.χ. κοτέτσια). Η πολιτεία, τα αρµόδια υπουργεία, θα έπρεπε να είναι κοντά στους µικροϊδιοκτήτες που εγκλωβίζονται στη δική τους περιουσία.
Χιλιάδες µικροϊδιοκτήτες ακινήτων, όπως δικαίως επισηµαίνουν αναγνώστες µας, πλήττονται µε τις αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας σε ό,τι αφορά τις οικοδοµικές άδειες και τα οικόπεδα.
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.