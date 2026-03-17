Αιτήσεις για το παζάρι στις Βουκολιές

Πόλο έλξης αναμένεται να αποτελέσουν για άλλη μια χρονιά οι Βουκολιές με το παζάρι της Μ. Παρασκευής.

Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις έως την Μ. Τετάρτη 08-04-2026 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.

Οι προς χρήση χώροι της εμποροπανήγυρης φαίνονται σε διάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα είναι αναρτημένο στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά (www.platanias.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κάτοχοι:

βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.

Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο

Άδεια χειροτέχνη -καλλιτέχνη

Η αίτηση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 Ν. 2690/1999) θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτ/φο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή το διαβατήριο κατά περίπτωση.

Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Πιστοποιητικό υγείας (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων)

Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

Άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

Πιστοποιητικό κατοχής ζώων που προορίζονται για μεταβίβαση οι κτηνοτρόφοι.

Δημοτική ενημερότητα (περί μη οφειλής στο Δήμο).

Παράβολο υπέρ του Δήμου για την αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη

Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο. Στη συνέχεια θα εκδίδονται οι άδειες συμμετοχής που ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.

Tηλέφωνα επικοινωνίας:

Δημοτικό Κατ/μα Βουκολιών: τηλ: 28243-40012 , 6974928015