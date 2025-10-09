menu
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, 2025
Αιτήσεις για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζεται σε σχετική ανακοίνωση ότι το χρονικό διάστημα για την καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψηφίους και τις υποψήφιες για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ εξεταστικής περιόδου 2025 διαρκεί έως και την Δευτέρα 13-10-2025 και ώρα 23.59.
Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 22 Νοεμβρίου και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τούρκικης, με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση για τα επίπεδα:
α) Β1+Β2 (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).
β) Γ1+Γ2 (Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Γ2 «άριστη γνώση»).
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους έως την Δευτέρα 13-10-2025 και ώρα 23.59.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις περιοχές όπου θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα ανά γλώσσα και επίπεδο γλώσσας και το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων: https://www.didechan.gr/2025/10/2025.html».

