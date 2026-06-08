Αιτήσεις για την κατασκήνωση Καλαθά

Μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνω- τικό πρόγραμμα 2026 της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Δήμου. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 14 Ιουλίου έως τις 26 Αυγούστου και περιλαμβάνει τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους για παιδιά διαφορετικών ηλικιών, ενώ προβλέπεται και η φιλοξενία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων ΑμεΑ ηλικίας 10 έως 50 ετών.