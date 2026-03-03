Αιτήσεις για ένταξη ηλικιωμένων στο ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας

menu
Πρόσκληση να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξη τους στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της Αγίας Τριάδας απευθύνει προς τους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής ο Δήμος Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων, η οποία ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 13 Μαρτίου 2026, πραγματοποιείται στο ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας (οδός Παλμέτη 17, Ηράκλειο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810242920).
Δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος είναι ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (με κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, ή εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν και περιλαμβάνουν, σίτιση (πρωινό και μεσημεριανό γεύμα), νοσηλευτική φροντίδα, φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, ατομική υγιεινή, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Η δομή λειτουργεί σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ. Ώρα προσέλευσης ωφελουμένων 8:00 π.μ. και αποχώρηση 15:00 μ.μ.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των ωφελούμενων στη δομή είναι να μην πάσχουν από αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Οι ωφελούμενοι θα υποβάλλουν μία μόνο αίτηση στο ΚΗΦΗ που επιθυμούν. Επισημαίνεται η διάρκεια της λίστας των επιλαχόντων θα είναι έως 31-08-2026 καθώς από 01-09-2026 θα προκύψει νέα πρόσκληση ωφελουμένων.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα που κατοικούν στη περιοχή της Αγίας Τριάδας καθώς και σε κατοίκους άλλων όμορων περιοχών οι οποίοι θα ακολουθήσουν στην κατάταξη.
1. Βόρεια: Από παραλιακή Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου έως λεωφόρο Κουντουριώτη
2. Νότια: Έως πλατεία Ιεραπόλεως
3. Ανατολικά: Από Εθνικής Αντιστάσεως,- οδό Μαραθονομάχων έως (Ρέμα Χρυσοπηγής), και οδό Λεωνίδου έως και οδό Γλυκοπούλου
4. Δυτικά: Από Λεωφόρο Κνωσσού, Πλατεία Κύπρου, Λεωφόρο Πλαστήρα, έως Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, οδό Καλοκαιρινού, οδό Γιαμαλάκη, περιοχής Αγίας Τριάδας, περιοχής των Ενετικών Τειχών και της Οδού Γ. Γεωργιάδη από την αρχή ως το τέλος της.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:
Για την εγγραφή των ηλικιωμένων υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α) Αίτηση του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του.
β) Γνωμάτευση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ασφαλιστικού οργανισμού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου.
γ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή / και εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.
δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
ε) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Δικαιολογητικά που καταθέτουν και οι φροντιστές τους, είναι τα ακόλουθα:
α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
β) Εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε1 έτους 2025
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το άτομο είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του ηλικιωμένου
ε) i. Βεβαίωση εργοδότη εάν είναι εργαζόμενοι
ii. Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος, εάν είναι αυτοαπασχολούμενοι
iii. Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ , εάν είναι αγρότες
ζ) Σε περίπτωση που ο φροντιστής ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, ζητείται βεβαίωση ΚΕΠΑ , όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας του.

Κριτήρια και διαδικασία για την επιλογή των ωφελούμενων ατόμων:
Ο αριθμός των (επιλαχόντων) για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων θα επιλεχθεί με μοριοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 11 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των ΚΗΦΗ όπως ψηφίστηκε με την αριθμό 571/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΗΦΗ του Δήμου Ηρακλείου και την με αρ. 153/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην διόρθωση της με αρ. 571/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου μόνο σε ότι αφορά σε σημεία των άρθρων 12 και 13 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΗΦΗ του Δ. Ηρακλείου.
Συγκεκριμένα:
Α. Κριτήρια επιλογής των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων:
Οικογενειακό εισόδημα
Οικογενειακή Κατάσταση
Εργασιακή Κατάσταση
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει φροντιστής, είναι μοναχικό άτομο η μοριοδότηση θα είναι συν 10 μόρια.
Β. Κριτήρια επιλογής των εξαρτώμενων μελών (άμεσα ωφελούμενων):
Κατάσταση υγείας
Οικογενειακό Εισόδημα
Οικογενειακή Κατάσταση

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
https://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/prosklhsh-gia-khfh-agias-triadas-032026.html

Σημειώνεται ότι το Κέντρο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.»

type museum