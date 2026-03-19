Αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ

»Μείωση νέων αιτήσεων – σταθερή πίεση στα κράτη πρώτης γραµµής

Η εικόνα που διαµορφώνεται από τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για τον ∆εκέµβριο του 2025 δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε µια φάση σχετικής αποκλιµάκωσης ως προς τις νέες αιτήσεις ασύλου, χωρίς όµως να µειώνεται ουσιαστικά η πίεση στα κράτη πρώτης γραµµής.

Οι 47.650 αιτήσεις ασύλου πρώτης φοράς που καταγράφηκαν αποτελούν αισθητή πτώση σε σχέση τόσο µε τον αντίστοιχο µήνα του 2024 όσο και µε τον Νοέµβριο του 2025, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι µεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη ακολουθούν πλέον πιο συγκρατηµένη πορεία.

Πάραυτα µε την κλιµάκωση των πολεµικών επιχειρήσεων σχεδόν σε όλη την Μέση Ανατολή µετά και την επίθεση των ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν, σε συνδυασµό µε την αποσταθεροποίηση του Λιβάνου µε τις συγκρούσεις Χεσµπολάχ – Ισραήλ αλλά και την αφγανο-πακιστανική διένεξη, συνυπολογιζοµένης της παρατεταµένης αστάθειας στην Συρία, αναµένεται εντός του 2026 αύξηση του προσφυγικού κύµατος µε απρόβλεπτες συνέπειες.

Η µείωση λοιπόν το 2025 αυτή δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι οι γεωπολιτικές αιτίες µετακίνησης πληθυσµών έχουν υποχωρήσει και µάλλον είναι πρόσκαιρη. Αντίθετα µάλιστα, αποτυπώνει πιθανότατα τη συνδυασµένη επίδραση αυστηρότερων συνοριακών ελέγχων, νέων διµερών συµφωνιών επανεισδοχής, αλλά και της σταδιακής προσαρµογής των µεταναστευτικών διαδροµών προς εναλλακτικά περάσµατα.

Η κυριαρχία της Βενεζουέλας στην πρώτη θέση των χωρών προέλευσης, µπροστά από το Αφγανιστάν και το Μπανγκλαντές, επιβεβαιώνει ότι πλέον το άσυλο στην Ευρώπη δεν συνδέεται αποκλειστικά µε πολεµικές συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής αλλά και µε µακροχρόνιες κοινωνικοοικονοµικές κρίσεις σε άλλες ηπείρους. Η Συρία εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, αλλά µε αισθητά χαµηλότερους αριθµούς σε σχέση µε προηγούµενα έτη, ένδειξη ότι οι µεγάλες συριακές ροές έχουν σταθεροποιηθεί.

Στο επίπεδο των χωρών υποδοχής, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερµανία συνεχίζουν να συγκεντρώνουν σχεδόν τα τρία τέταρτα όλων των αιτήσεων. Η εικόνα αυτή αντανακλά τη διαφορετική γεωγραφία των µεταναστευτικών διαδροµών: η Ιταλία και η Ισπανία παραµένουν οι κύριες πύλες εισόδου από τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό, ενώ η Γαλλία και η Γερµανία εξακολουθούν να αποτελούν τελικούς προορισµούς λόγω ισχυρότερων κοινωνικών δοµών και µεγαλύτερων δυνατοτήτων ένταξης.

Η Ελλάδα πρώτη σε αναλογία εντός ΕΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της Ελλάδας, η οποία, αν και δεν βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε απόλυτο αριθµό αιτήσεων, εµφανίζει την υψηλότερη αναλογία αιτήσεων ανά πληθυσµό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε 39,1 αιτήσεις ανά 100.000 κατοίκους.

Το στοιχείο αυτό αποκαλύπτει ότι η πίεση που ασκείται στη χώρα είναι δυσανάλογη σε σχέση µε το µέγεθος του πληθυσµού και των διαθέσιµων υποδοµών. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, ως εξωτερικό σύνορο της Ένωσης προς την Ανατολική Μεσόγειο, εξακολουθεί να την καθιστά βασικό σηµείο πρώτης εισόδου, ιδιαίτερα µέσω των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου όπως η Λέσβος, η Σάµος και η Χίος.

Η επιβάρυνση αυτή γίνεται ακόµη πιο εµφανής στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Από τις 1.330 αιτήσεις παιδιών χωρίς συνοδό, η Ελλάδα δέχθηκε 215, αριθµός που την κατατάσσει δεύτερη στην ΕΕ µετά την Ολλανδία.

Το γεγονός αυτό δηµιουργεί αυξηµένες ανάγκες για εξειδικευµένες δοµές φιλοξενίας, παιδική προστασία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και επιτάχυνση διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης.

Η παρουσία µεγάλου αριθµού ανηλίκων από τη Σοµαλία, το Αφγανιστάν και την Αίγυπτο δείχνει ότι οι ανήλικοι συνεχίζουν να χρησιµοποιούν τις ίδιες επικίνδυνες διαδροµές µε τους ενήλικες.

Παράλληλα, η αύξηση των θετικών αποφάσεων ασύλου στο τελευταίο τρίµηνο του 2025 δείχνει ότι τα ευρωπαϊκά συστήµατα ασύλου επιχειρούν να επιταχύνουν την επεξεργασία εκκρεµών φακέλων. Από τις 229.735 πρωτοβάθµιες αποφάσεις, σχεδόν οι µισές ήταν θετικές, µε κύριους αποδέκτες πολίτες από το Αφγανιστάν, τη Βενεζουέλα και τη Συρία.

Η Γερµανία παραµένει η χώρα µε τον µεγαλύτερο αριθµό θετικών αποφάσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει τον κεντρικό της ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας προσφύγων.

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή έχει διπλή ανάγνωση: από τη µία πλευρά, η µείωση των συνολικών αιτήσεων µπορεί να δηµιουργεί περιθώριο καλύτερης διαχείρισης· από την άλλη, η υψηλή αναλογία αφίξεων και η γεωγραφική πίεση διατηρούν το µεταναστευτικό ως ένα από τα πλέον κρίσιµα πεδία δηµόσιας πολιτικής.

Το 2026 αναµένεται να αποτελέσει καθοριστικό έτος για την εφαρµογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου µετανάστευσης και ασύλου, µε βασικό ζητούµενο το κατά πόσο θα επιτευχθεί ουσιαστικότερη ανακατανοµή βαρών ανάµεσα στα κράτη-µέλη. Θα εξαρτηθούν όµως όλα αυτά και από την πορεία που θα έχουν οι πολεµικές συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή και κυρίως ο πόλεµος µε το Ιράν.