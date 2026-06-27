Αιτήματα για αρωματικά φυτά στη Διεύθυνση Δασών Χανίων

Η Δ/νση Δασών Χανίων ενημερώνει όσους θέλουν να συλλέξουν αυτοφυή και καλλιεργούμενα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, να υποβάλουν το αίτημα τους στην Υπηρεσία μέχρι τις 10-7-2026. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση το αίτημα αυτό μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο email dasichan@eedpkritis.ypen.gr της υπηρεσίας. Θα πρέπει να ορίζεται το ή τα προς συλλογή είδη, η περιοχή συλλογής καθώς και το εάν θα είναι για ατομικές ανάγκες ή για εμπορία, προκειμένου να τυγχάνει και των ανάλογων εγκρίσεων. Υπόδειγμα αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας στο παράρτημα των ανακοινώσεων.
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