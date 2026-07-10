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Παρασκευή, 10 Ιουλίου, 2026
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Αίτημα παράτασης φορολογικών δηλώσεων και από το Οικονομικό Επιμελητήριο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, το ΟΕΕ Δυτικής Κρήτης επισημαίνει ότι, παρότι η φετινή διαδικασία εξελίχθηκε ομαλότερα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που πιέζουν λογιστικά γραφεία, επιχειρήσεις και φορολογούμενους.
Ιδιαίτερα για τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, το Επιμελητήριο συνδέει το αίτημα με την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, που αυξάνει σημαντικά τον όγκο εργασίας των λογιστικών γραφείων. Όπως αναφέρει, οι λογιστές καλούνται αυτή την περίοδο να διαχειριστούν ταυτόχρονα τις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων, τη μισθοδοσία, τις δηλωτικές υποχρεώσεις ΦΠΑ, τις ψηφιακές πλατφόρμες της Δημόσιας Διοίκησης και την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.
Το ΟΕΕ Δυτικής Κρήτης σημειώνει ότι η ισχύουσα προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιουλίου 2026, ενώ η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει ότι η παράταση μέχρι την ίδια ημερομηνία δεν επηρεάζει τον χρόνο είσπραξης των δημοσίων εσόδων ούτε τον δημοσιονομικό σχεδιασμό.
Στην επιστολή, που έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχου αιτήματος των Λογιστών, γίνεται επίκληση και στα στοιχεία της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα οποία έως τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου είχαν υποβληθεί περίπου 6 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ παρέμεναν σε εκκρεμότητα περίπου 900.000 έως 1.000.000 δηλώσεις. Το ποσοστό ολοκλήρωσης εκτιμάται στο 85% έως 87%, γεγονός που, όπως τονίζεται, αφήνει σημαντικό όγκο εργασίας για λίγες μόνο εργάσιμες ημέρες.
Το Επιμελητήριο ζητά η παράταση να συνοδευτεί από τη διατήρηση όλων των προβλεπόμενων ευεργετημάτων και εκπτώσεων για όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός της νέας προθεσμίας, καθώς και από άμεση ανακοίνωση της σχετικής απόφασης, ώστε να υπάρξει ασφάλεια δικαίου και καλύτερος προγραμματισμός για λογιστικά γραφεία, επιχειρήσεις και πολίτες.

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