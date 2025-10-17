menu
Αίτημα για στεγαστική συνδρομή στο 100% και για τους σεισμοπαθείς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Αίτημα – επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς για εφαρμογή της ρύθμισης Στεγαστικής Συνδρομής στο 100% και για τους σεισμοπαθείς απέστειλε και κοινοποίησε ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα».

Όπως αναφέρει αναλυτικά:

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα» επανέρχεται στο κρίσιμο ζήτημα της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη. Το ισχύον καθεστώς χρηματοδότησης, που προβλέπει 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή και 20% Άτοκο Δάνειο, έχει αποδειχθεί στην πράξη πλήρως δυσλειτουργικό και αναποτελεσματικό. Η αδυναμία συνεργασίας, λόγω της γραφειοκρατίας και της απροθυμίας των Τραπεζών, έχει ως αποτέλεσμα να έχουν χορηγηθεί μόλις δύο (2) άτοκα δάνεια πανελλαδικά μέχρι σήμερα για όλους τους πληγέντες από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε οδυνηρή καθυστέρηση και αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης των κατοικιών μας.
Το πρόβλημα της μη εφαρμογής του άτοκου δανείου και η ανάγκη για 100% Κρατική Αρωγή τέθηκε επανειλημμένα από το Σύλλογο μας, τόσο σε προφορικό επίπεδο το Νοέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια συναντήσεων και ενημερώσεων προς τους αρμόδιους Υπουργούς, όσο και γραπτώς με τα παρακάτω έγγραφα: υπόμνημα στη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στις 24/03/2023,Έγγραφο με αρ. πρωτ. 48 στις 25/04/2023.,Έγγραφο με αρ. πρωτ. 65 08/ 07/2024.,Νεότερο Υπόμνημα με αρ. πρωτ 113α προς τη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στις 25/09/2025.
Εντέλει στις 09/10/2025, ΦΕΚ 5390 τ.Β΄, ΦΕΚ 5347/Β/07/10/2025, ΦΕΚ 5391/2025 το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναγνώρισε δημόσια την ανάγκη τροποποίησης του σχήματος και αποφάσισε την κατάργηση του άτοκου δανείου, αντικαθιστώντας το ποσοστό της Στεγαστικής Συνδρομής με 100% Κρατική Αρωγή για τους πυρόπληκτους και μόνο.
Προτίθεστε να εφαρμόσετε την ίδια ρύθμιση του 100% Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ) και για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης (σεισμός 27.09.2021), ώστε να αρθεί το αδιέξοδο των μόλις δύο χορηγηθέντων δανείων και να προχωρήσει η αποκατάσταση;
Αναμένουμε την άμεση και θετική σας απάντηση, η οποία θα εξασφαλίσει την ισότιμη μεταχείριση των σεισμοπλήκτων και θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα χρηματοδότησης».

