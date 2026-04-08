Αίθριος καιρός στην Κρήτη – Τοπικά έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στο νότιο Αιγαίοκαι την κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιά από τομεσημέρι στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στην υπόλοιπηχώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για:Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

ΑΝΕΜΟΙ: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στις Κυκλάδες σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 13 έως 21 και στην Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς

Κελσίου.