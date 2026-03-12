menu
Αιθιοπία: Τουλάχιστον 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Κατολίσθηση στην περιοχή Γκάμο της νότιας Αιθιοπίας που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 52 ανθρώπους (περισσότερους από 60, σύμφωνα με το BBC), όπως ανακοίνωσαν σήμερα περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Άλλοι 50 άνθρωποι πιθανόν αγνοούνται. Η κατολίσθηση σημειώθηκε έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις.

“Έχει επιβεβαιωθεί ότι 52 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και οι προσπάθειες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για να εντοπιστούν 50 άνθρωποι των οποίων αγνοείται η τύχη”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της στη σελίδα της στο ⁠Facebook η υπηρεσία επικοινωνίας της περιοχής Γκάμο.

Η υπηρεσία της περιφέρειας της νότιας Αιθιοπίας έδωσε επίσης απολογισμό 52 νεκρούς.

Φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Facebook από την Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC), τον κύριο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Αιθιοπίας, εμφανίζει τον τόπο της κατολίσθησης με τμήματα γειτονικής πλαγιάς χωρίς βλάστηση και με πολίτες που έχουν τα πόδια τους μέσα στις λάσπες μέχρι το γόνατο.

