Αισιόδοξα τα νέα στο Καστέλλι για τον Θοδωρή Σταθάκη

Ένα δικό μας παιδί, δυνατό, φιλόδοξο, μαχητή της Ζωής!

Σιγά σιγά με υπομονή κι ελπίδα, «πίστη κι ελπίδα», όπως είπε κι ο ίδιος. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Αννουσάκειο» στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μίλησε άνετα, άμεσα, αισιόδοξα πολύ! Ευχαρίστησε τον Θεό, τους γιατρούς, όλο το προσωπικό στο Νοσοκομείο, μα πολύ θερμά και τη λατρεμένη του Γιώτα, τη γυναίκα του και μάνα των τεσσάρων παιδιών του, που όλοι γνωρίζουμε στην Κίσσαμο και όχι μόνο, πως τώρα σχεδόν έναν χρόνο, στέκει στο προσκεφάλι του αναμμένη λαμπαδίτσα, νυχθημερόν!

Η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του πρώην δημάρχου μας, μας συγκλόνισε όλους! Μα όλους! Ήθελε όμως ο Θεός και η Παναγία, ορατή πλέον να είναι η βελτίωσή του. Κι αυτό βέβαια, είναι μια μεγάλη ανακούφιση και μια μεγάλη χαρά. Καλεσμένοι δημοσιογράφοι τοπικών μέσων τον άκουσαν ευχαρίστως, του απηύθυναν ερωτήσεις κι ευχήθηκαν τα καλύτερα, ύστερα από τόση αγωνία και θλίψη.

Πριν λίγες μέρες στα «Χανιώτικα νέα», ρεπορτάζ ενδιαφέρον, πλήρες κι εκτενές του κ. Γιάννη Λυβιάκη, ενημέρωσε όλους! Ακόμη ήταν παρόντες στο Ίδρυμα ο Γιώργος Γεωργακάκης, φίλος πάντα ο κ. Παντελής Γιαΐτσης, ο Νικόλας Σεγρεδάκης από το Biskotto με ΦΩΤΟ και ανάρτηση συγκινητική, όπως συγκίνηση είχαν όλοι για έναν Κισσαμίτη φίλο της Αυτοδιοίκησης, ο «Σαδεντρέπεσαι» ακόμη, ο σεβαστός κι αγαπημένος μας παπά Αντώνης, που δίνει την ψυχή του, ούτως ή άλλως στους αναγκεμένους, ο Αντώνης Μουντάκης από τους Νέους Ορίζοντες, και κανά δυο άλλοι που μου διαφεύγουν τώρα. Δεν πειράζει, με την καδιά και τις προσευχές μας είμαστε κοντά τους, όλοι! Τον είδαμε στη ΦΩΤΟ, άνετο, σε όλα με σαφήνεια, διαύγεια και αμεσότητα.

…Τον Θοδωρή τον Σταθάκη τον γνωρίζω πολλά, πάρα πολλά χρόνια! Έχουμε συνεργαστεί και στον Πολιτισμό και στον Δήμο, πολλές φορές, έχουμε χορέψει, έχουμε γλεντήσει, δεν έκαμα καμιά εκδήλωση και να μην την τιμήσει, είχαμε φίλους κοινούς, κι όλοι τoν αγαπούσαν και λαχτάρησαν για την περιπέτεια του!

Αλλά κι όλοι ευχόμαστε ακόμη να συνεχίσει έτσι δυναμικά και γρήγορα, η βελτίωση του!

Θοδωρή μου, όλη μας η αγάπη είναι κοντά σου.